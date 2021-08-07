Seleção Brasileira fatura o ouro em Tóquio; veja as imagens

Foi sofrido, dramático, mas na prorrogação o Brasil conquistou o bicampeonato olímpico no futebol masculino. Após empate no tempo normal em 1 a 1, o time canarinho marcou,já no fim da segunda etapa do tempo extra, com Malcon, e venceu a Espanha por 2 a 1, com Matheus Cunha fazendo o primeiro gol brasileiro.
O capixaba Richarlison colocou o ouro no peito e tirou um peso das costas, após perder um pênalti no tempo normal, que felizmente não fez falta no fim das contas.
No estádio em Yokohama, no Japão, as lentes ágeis do fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta, eternizaram a conquista brasileira na terra do sol nascente.