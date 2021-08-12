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Tóquio 2020

Em votação popular, Rayssa ganha prêmio do COI por valores olímpicos

O prêmio celebra a amizade, a inclusão, a aceitação e a coragem, valores que foram "exemplificados" por Rayssa, segundo o COI; a brasileira foi escolhida pelo site oficial da Olimpíada

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 17:24

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 ago 2021 às 17:24
Rayssa Leal
A jovem skatista Rayssa Leal ganhou nesta quinta-feira (12) o prêmio Visa Award Crédito: Vitor Jubini
A Olimpíada de Tóquio acabou no domingo, mas Rayssa Leal segue brilhando. A jovem skatista ganhou nesta quinta-feira (12) o prêmio Visa Award, que é concedido ao atleta que melhor representou os valores olímpicos nos Jogos, segundo votação popular. A honraria é entregue pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em parceria com um dos seus patrocinadores.
"Visa e COI parabenizam Rayssa Leal por ter mostrado que a amizade e a esportividade aos seus oponentes tem maior significado do que ganhar a medalha de ouro", anunciou a entidade responsável pela organização da Olimpíada. Em Tóquio, a skatista de apenas 31 anos faturou a prata na modalidade street.
O prêmio celebra a amizade, a inclusão, a aceitação e a coragem, valores que foram "exemplificados" por Rayssa, segundo o COI. A brasileira foi escolhida em votação popular, no próprio site oficial da Olimpíada. "Do início ao fim, a brasileira demonstrou verdadeiras qualidades de espírito esportivo. Ela se manteve próxima das suas adversárias, deu abraços e comemorou enquanto elas faziam suas performances na Olimpíada pela primeira vez", registrou o comunicado da premiação.
"Mesmo quando Nishiya Momiji finalmente derrotou Rayssa no dia da medalha de ouro, a brasileira expressou o verdadeiro poder do espírito olímpico ao correr para ser a primeira a abraçar a rival japonesa e dar os parabéns", afirmou.
Como prêmio, Rayssa ganhou a oportunidade de escolher uma instituição para receber uma doação de US$ 50 mil (cerca de R$ 260 mil). Pelas redes sociais, ela afirmou que vai direcionar o valor para a ONG Social Skate, da cidade de Poá, em São Paulo.
"Hoje fui reconhecida, como a atleta que mais representou os valores Olímpicos durante os Jogos! E, como prêmio, iremos ajudar a @ongsocialskate, que transforma a vida de várias crianças através do Skate! Obrigada pelos votos galerinha! Essa conquista é nossa! Juntos somos mais fortes!", declarou a jovem skatista.

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