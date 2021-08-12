Em votação popular, Rayssa ganha prêmio do COI por valores olímpicos

A jovem skatista Rayssa Leal ganhou nesta quinta-feira (12) o prêmio Visa Award Crédito: Vitor Jubini

A Olimpíada de Tóquio acabou no domingo, mas Rayssa Leal segue brilhando. A jovem skatista ganhou nesta quinta-feira (12) o prêmio Visa Award, que é concedido ao atleta que melhor representou os valores olímpicos nos Jogos, segundo votação popular. A honraria é entregue pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em parceria com um dos seus patrocinadores.

"Visa e COI parabenizam Rayssa Leal por ter mostrado que a amizade e a esportividade aos seus oponentes tem maior significado do que ganhar a medalha de ouro", anunciou a entidade responsável pela organização da Olimpíada. Em Tóquio, a skatista de apenas 31 anos faturou a prata na modalidade street.

O prêmio celebra a amizade, a inclusão, a aceitação e a coragem, valores que foram "exemplificados" por Rayssa, segundo o COI. A brasileira foi escolhida em votação popular, no próprio site oficial da Olimpíada. "Do início ao fim, a brasileira demonstrou verdadeiras qualidades de espírito esportivo. Ela se manteve próxima das suas adversárias, deu abraços e comemorou enquanto elas faziam suas performances na Olimpíada pela primeira vez", registrou o comunicado da premiação.

"Mesmo quando Nishiya Momiji finalmente derrotou Rayssa no dia da medalha de ouro, a brasileira expressou o verdadeiro poder do espírito olímpico ao correr para ser a primeira a abraçar a rival japonesa e dar os parabéns", afirmou.

Como prêmio, Rayssa ganhou a oportunidade de escolher uma instituição para receber uma doação de US$ 50 mil (cerca de R$ 260 mil). Pelas redes sociais, ela afirmou que vai direcionar o valor para a ONG Social Skate, da cidade de Poá, em São Paulo.