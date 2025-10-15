Ótimo resultado

Ginastas capixabas brilham em competição internacional no Chile

O Instituto Capixaba Esportivo (Incesp) disputou a Copa Alemania de Ginástica Rítmica com 14 atletas e conquistou 27 medalhas

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15:39

Incesp conquistou 27 medalhas na Copa Alemania no Chile Crédito: Incesp/Divulgação

A ginástica rítmica do Espírito Santo segue em lugar de destaque no cenário internacional. O Instituto Capixaba Esportivo (Incesp) representou o Estado com 14 atletas inscritas na Copa Alemania de Ginástica Rítmica, no Chile, e foi coroado em todas as categorias, conquistando ao todo 27 medalhas na competição no último final de semana.

Do pré-Infantil ao adulto, as atletas brilharam, de forma que nenhuma saiu sem medalha. Um dos nomes destaques foi o de Gisely Benevenuto, 1° Lugar (Macas e Fitas) e 2° Lugar geral. A atleta vem emplacando feitos, só neste ano foi a 3° colocada no Campeonato Brasileiro ocorrido no mês de setembro, em Natal, e alcançou a classificação para o Sul-Americano indo representar o Brasil no final de outubro, na Argentina.

Sofia Favato, ginasta mirim de 11 anos, também esteve nos holofotes ao alcançar medalhas de ouro em sua primeira competição Internacional. O Incesp sai do evento com cada atleta conquistando ao menos duas medalhas nas respectivas categorias e sendo destaques. Número que destaca e eleva a qualidade da ginástica rítmica do estado.

Para a realização de dignas apresentações, há de se ter preparo. No entanto, a preparação consistiu em treinos todos os dias, das 14h às 16h, e tentativas de como aprender a lidar com o psicológico, fator desafiador na competição. “O maior desafio foi controlar a ansiedade das meninas [...] um trabalho que a gente tenta fazer desde os treinos, mas a adrenalina da competição sempre aparece, o papel do treinador é deixar as atletas calmas e confiantes para apresentar a melhor coreografia”, revelou Luisa França, treinadora do Incesp.

Além de inúmeras medalhas, a Copa Alemania representou mais um passo para as meninas que sonham em crescer levando a Ginástica Rítmica com si mesmas. Com o poder de dar mais visibilidade e destaque a essas atletas, a competição se encerrou como uma experiência incrível e alavancadora.

Busca por patrocínio

Luisa França também destacou que a experiência representou o crescimento do Instituto, por se tratar de uma vitrine para o mundo inteiro. Dessa forma, trazendo visibilidade para a ginástica rítmica capixaba e mais oportunidades de patrocínios e resultados futuros.

Para a competição, as 14 atletas ainda necessitaram de uma outra fonte de apoio e nessa situação, os pais das mesmas entraram na barca. “Algumas conseguiram algum apoio com seu patrocinador particular, mas a maioria foi com o dinheiro dos pais mesmo”, contou.

