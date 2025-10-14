Em Viana

Campeão do UFC e do Pride é convidado no maior evento de MMA do ES

Maurício Shogun fará uma participação especial no HCC Combat 23 no dia 18 de outubro

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17:17

Maurício Shogun fará uma participação especial no HCC Combat 23 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após a volta da competição com uma edição em Vitória, o Haidar Champion Combat fará a sua estreia no município de Viana. Maurício Shogun, campeão no Pride e no UFC, é o convidado de honra da 23ª edição do evento de lutas que contará com dez combates neste sábado (18), às 16h, no Ginásio de Esportes Germano André Lube, localizado no bairro Bom Pastor, em Viana Sede.

O ex-lutador é considerado um dos maiores atletas brasileiros na história da modalidade, sendo reconhecido no Hall da Fama do UFC na categoria dos “pioneiros”, em 2024. “Será um prazer prestigiar pela primeira vez um dos maiores eventos de MMA no Brasil. Capixabas preparem-se para vivenciar grandes lutas no HCC em Viana”, declarou Shogun.

Organizador do evento, o iraquiano Haidar Kasem Alkadomi está empolgado com mais uma edição do torneio no Estado, e diz que o HCC não é apenas um evento, mas também uma tradição dos esportes de luta no Espirito Santo e que a presença do ex-campeão é uma grande oportunidade de alavancar ainda mais o nome da competição.

“O Maurício Shogun é uma lenda do UFC e do Pride e será uma grande honra tê-lo no HCC em Viana. O HCC tem mais de 23 anos de história, sendo o maior revelador de lutadores de MMA profissional do Brasil, e a edição 24 já está programado para acontecer ainda neste ano em Guarapari”, afirmou o empresário.

Os ingressos já estão sendo vendidos de forma on-line, com entradas à partir de R$ 20,00 reais (meia solidária).

Evento marcou o retorno do HCC ao ES Crédito: Divulgação HCC

Card do evento

Luta MMA Profissional - Shahin Lobo (Irã) x Frank Jagunço (ES) - (Vale cinturão internacional da categoria)

- Shahin Lobo (Irã) x Frank Jagunço (ES) - (Vale cinturão internacional da categoria) Luta internacional MMA Profissional - Guilherme (Brasil) x Luiz “O Vene” (Venezuela)



- Guilherme (Brasil) x Luiz “O Vene” (Venezuela) Luta MMA Profissional - Driely Neves (ES) x Vitória Simo (ES)



- Driely Neves (ES) x Vitória Simo (ES) Luta MMA Profissional - Paulo (ES) x Gregory (ES)



- Paulo (ES) x Gregory (ES) Luta MMA Profissional – Jurbiley Shurek (ES) x Reynaldo “Lango Lango” (ES)



– Jurbiley Shurek (ES) x Reynaldo “Lango Lango” (ES) Luta MMA Profissional – Zé Doidinho (ES) x Gustavo “Baiano” (ES)



– Zé Doidinho (ES) x Gustavo “Baiano” (ES) Luta Kickboxing - Vinicius Souza (Brasil) x Guilherme Santos (ES)



- Vinicius Souza (Brasil) x Guilherme Santos (ES) Luta Jiu-jitsu - Dyeno Rosa (ES) X Ramon Schunk “R2” (ES)



- Dyeno Rosa (ES) X Ramon Schunk “R2” (ES) Luta Sanda Kunfu - Portuga (ES) x Nelsinho (ES)



- Portuga (ES) x Nelsinho (ES) Luta Jiu-Jitsu (sem Kimono) – Márcio Ninja (ES) x Claudemir Canal (ES)



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta