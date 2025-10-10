Vem Aí!

CrossFit, basquete 3x3 e skate ditam o ritmo do Extreme Rock Brazil em Vitória

Festival acontece neste final de semana no estacionamento do Shopping Vitória e também vai contar com programação especial de Dia das Crianças

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:00

Competição de CrossFité uma das atrações do Extreme Rock Crédito: Carol Pederneiras/Extreme Rock Brasil CrossFit

CrossFit, basquete 3x3, skate e uma programação que une esporte, arte, música, cultura e lifestyle urbano em um mesmo espaço. O Extreme Rock Brazil acontece no Shopping Vitória, neste sábado (11) e domingo (12) e promete reunir dois mil atletas nas competições.

O funcionamento será das 8h às 21h, e a entrada do público é solidária, mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Sesc Mesa Brasil. Antes da maratona de competições e atrações, os atletas inscritos poderão fazer a retirada dos kits nesta sexta-feira (10), de 16h às 20h, no local do evento.

Criando uma experiência plural que conecta diferentes tribos esportivas, o Extreme Rock Brazil reúne modalidades que representam a força, a técnica e a identidade das ruas. Entre as provas que ancoram o festival está o Broad Classic (CrossFit), com disputas de alta intensidade que combinam força, resistência e habilidade, inspiradas nos maiores campeonatos globais da modalidade. A competição vai reunir atletas de peso, entre iniciantes, amadores e avançados (RX).

O evento traz ainda o basquete 3x3, modalidade olímpica em ascensão marcada por partidas rápidas e cheias de dinamismo em quadra adaptada ao estilo street. O esporte terá, ainda, uma apresentação do time infantil de basquete do projeto 3x3 Itinerante, uma iniciativa social na Grande Vitória liderada por Alessandro Casé, ex-jogador da seleção brasileira e atual embaixador da modalidade no Espírito Santo.

A cena urbana também se faz presente nas Skate Mini Ramp Sessions, que reúnem velocidade e manobras criativas nas categorias Iniciante, Amador, Feminino e o aguardado Best Trick, com jurados renomados e jam sessions embaladas por DJs ao vivo. Terá também a Batalha de Rimas em que MCs capixabas e de todo o país se enfrentam em uma batalha verbal de respeito, flow e criatividade, com beats e o público decidindo o destino de cada verso.

Programação de Dia das Crianças

No domingo (12), Dia das Crianças, o Extreme Rock Brazil preparou uma programação especial para os pequenos. A partir das 14h, haverá oficinas gratuitas de skate, batalha de rima e basquete 3x3, promovendo uma vivência divertida e inclusiva para a garotada. O acesso às atividades será por ordem de chegada.

Extreme Rock Brazil – Festival de Street Fitness

Local: Estacionamento do Shopping Vitória (Entrada Principal)

Estacionamento do Shopping Vitória (Entrada Principal) Data: Sábado (11) e domingo (12)

Sábado (11) e domingo (12) Horário: 8h às 21h

8h às 21h Retirada dos kits: 10 de outubro, das 16h às 20h, no local do evento

10 de outubro, das 16h às 20h, no local do evento Entrada: 2 kg de alimentos não perecíveis

2 kg de alimentos não perecíveis Modalidades: CrossFit (broad classic), Skate Mini Ramp Sessions, Basquete 3x3 e batalha de rimas

CrossFit (broad classic), Skate Mini Ramp Sessions, Basquete 3x3 e batalha de rimas Dia das Crianças (12/10): oficinas gratuitas de skate, basquete 3x3 e batalha de rima a partir das 14h

oficinas gratuitas de skate, basquete 3x3 e batalha de rima a partir das 14h Atrações: galeria de arte com grafite ao vivo, DJs, grafite street market de moda e lifestyle, área de food trucks

