CrossFit, basquete 3x3 e skate ditam o ritmo do Extreme Rock Brazil em Vitória

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:00
CrossFit, basquete 3x3, skate e uma programação que une esporte, arte, música, cultura e lifestyle urbano em um mesmo espaço. O Extreme Rock Brazil acontece no Shopping Vitória, neste sábado (11) e domingo (12) e promete reunir dois mil atletas nas competições.
O funcionamento será das 8h às 21h, e a entrada do público é solidária, mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Sesc Mesa Brasil. Antes da maratona de competições e atrações, os atletas inscritos poderão fazer a retirada dos kits nesta sexta-feira (10), de 16h às 20h, no local do evento.
Criando uma experiência plural que conecta diferentes tribos esportivas, o Extreme Rock Brazil reúne modalidades que representam a força, a técnica e a identidade das ruas. Entre as provas que ancoram o festival está o Broad Classic (CrossFit), com disputas de alta intensidade que combinam força, resistência e habilidade, inspiradas nos maiores campeonatos globais da modalidade. A competição vai reunir atletas de peso, entre iniciantes, amadores e avançados (RX).
O evento traz ainda o basquete 3x3, modalidade olímpica em ascensão marcada por partidas rápidas e cheias de dinamismo em quadra adaptada ao estilo street. O esporte terá, ainda, uma apresentação do time infantil de basquete do projeto 3x3 Itinerante, uma iniciativa social na Grande Vitória liderada por Alessandro Casé, ex-jogador da seleção brasileira e atual embaixador da modalidade no Espírito Santo.
A cena urbana também se faz presente nas Skate Mini Ramp Sessions, que reúnem velocidade e manobras criativas nas categorias Iniciante, Amador, Feminino e o aguardado Best Trick, com jurados renomados e jam sessions embaladas por DJs ao vivo. Terá também a Batalha de Rimas em que MCs capixabas e de todo o país se enfrentam em uma batalha verbal de respeito, flow e criatividade, com beats e o público decidindo o destino de cada verso.
No domingo (12), Dia das Crianças, o Extreme Rock Brazil preparou uma programação especial para os pequenos. A partir das 14h, haverá oficinas gratuitas de skate, batalha de rima e basquete 3x3, promovendo uma vivência divertida e inclusiva para a garotada. O acesso às atividades será por ordem de chegada.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o