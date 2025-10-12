Dia das Crianças mais feliz

Crianças disputam torneio de futsal e podem colecionar suas próprias figurinhas

Os pequenos que colecionam os cromos especialmente durante a Copa do Mundo agora podem realizar o sonho de também estampar um álbum de figurinhas

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 06:37

Ser jogador de futebol é um sonho comum de milhares de meninos e meninas pelo Brasil. E ao redor do esporte, vários elementos ganham o imaginário da criançada, entre eles está o álbum de figurinhas. Mas muito mais legal do que reconhecer os grandes nomes do esporte nos cromos, a experiência de se ver nas páginas está fazendo a alegria de centenas de crianças e adolescentes de até 12 anos.

Na Copa Kids, uma das maiores competições de futsal escolar do Estado, os jovens atletas têm a oportunidade não só de disputarem uns contra os outros dentro de quadra, mas também de fazer parte do registro da competição em um álbum exclusivo e colecionar a memória para sempre. Gabriel, de 5 anos, disse que gosta muito do torneio e que não foi tão difícil achar a figurinha dele.

Foi o meu irmão que achou a minha no primeiro dia. Depois dos jogos a minha mãe que pede para trocar as figurinhas com os outros Gabriel Jogador de 5 anos

Gabriel, de 5 anos, joga e coleciona figurinhas Crédito: Ricardo Medeiros

A mãe do atleta mirim, Juliana de Almeida, brincou dizendo que a diversão mesmo é quando os pequenos abrem o pacotinho, mas que o trabalho de trocar e organizar tudo para concluir a missão de completar o álbum fica a cargo dos pais, porque o foco deles é bem maior para as atividades dentro de quadra.

"Acho que os pais estão aproveitando mais do que as crianças, porque para eles a emoção é só abrir o pacotinho, aí depois a gente tem que organizar e tal. Mas aí eu dou para ele colar e organizar tudo certinho. Está faltando só um pouquinho para a gente completar e, a realidade, é que quem está trocando mesmo são os pais, porque as crianças não param quietas um minuto, eles querem brincar, correr, pular, aproveitar o momento", disse Juliana.

Juliana com os filhos Gabriel, de 5 anos, e Miguel, de 7 Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo Raphaella Birchener, mãe dos gêmeos Joaquim e Lucca, de 5 anos, o álbum é uma diversão para toda a família, desde o momento de comprar, abrir os pacotinhos, até ir aos jogos e trocar as figurinhas, o que remonta ao passado de quando eles eram crianças e tinham ess a cultura.

"É algo que a gente fazia quando era criança, tinha esse hábito de colecionar figurinhas, e a agora eles estão tendo a oportunidade de viver isso com a foto deles. É algo totalmente diferenciado, então a gente corre atrás, tenta trocar, se um não tem, compra infinitas figurinhas até achar a deles, porque o principal é a deles mesmo. Acaba sendo uma diversão da própria família", disse a mãe.

Raphaella com os filhos Joaquim e Lucca Crédito: Ricardo Medeiros

Como o álbum impacta a experiência das crianças?

A ideia dos álbuns personalizados surgiu em 2019, impulsionada pelo desejo de aprimorar a experiência dos atletas e suas famílias na Copa Kids. Inspirados pelos álbuns de figurinhas tradicionais, que são um clássico entre as crianças e trazem um senso de pertencimento e colecionismo, os organizadores buscaram uma forma de eternizar os momentos vividos na competição.

"Ensinar, saber o quanto é interessante fazer ele ter esse amor que a gente tem. Os pais que vão trocando, mas ele está prestando atenção em cada figurinha que falta, e o mais legal é ter achado a dele, né? As crianças ficam só aqui, verificando quais são as repetidas e abrindo o pacotinho, é muito interessante", disse Ericka Corrêa, mãe do Davi, de 5 anos.

Davi, de 5 anos Crédito: Ricardo Medeiros

Tarcisio Júnior, CEO da empresa que organiza a competição, diz que a ideia transcende uma mera lembrança de um evento esportivo, e se transforma em uma experiência imersiva e interativa que impacta profundamente. A criança pode ver sua própria foto e a dos colegas no álbum, o que reforça o sentimento de fazer parte de algo maior do que apenas uma competição escolar.

"Cada figurinha colada é um reconhecimento de sua participação e esforço. A busca pelas figurinhas, a troca com os amigos e a emoção de completar o álbum geram uma motivação extra, tanto dentro quanto fora de campo. Torna a competição ainda mais divertida e estimulante. É uma forma tangível de eternizar os momentos, as amizades e as conquistas, algo que pode ser revisitado e compartilhado por anos", disse Tarcísio.

Crianças disputam torneio de futsal e podem colecionar suas próprias figurinhas Crédito: Ricardo Medeiros

A competição

A Copa Kids nasceu em 2016, quando os professores de educação física Paulo Roberto, José Tarcisio Jr. e Diego transformaram a falta de eventos escolares em uma oportunidade de criar uma competição inclusiva e pedagógica. Durante o passar dos anos, a iniciativa cresceu e, em 2025, o torneio conta com o número recorde de 1.100 inscritos, 35 escolas e 118 equipes distribuídas em 4 categorias, do sub-6 ao sub-12.

Em 2025, mais mudanças, com destaque para a parceria com o Shopping Vila Velha, que viabilizou uma quadra dentro das dependências do local, além da criação do site do torneio, a inclusão de narração das partidas ao vivo pelo Youtube, e o Esquenta Copa Kids - um evento com fotos para o álbum e partidas amistosas. Este ano, também será realizada a primeira edição da Copa Kids de voleibol, contando com 150 alunos de 10 a 13 anos de 8 escolas diferentes, entre os meses de outubro e novembro, que também contará com álbum de figurinhas.

Crianças disputam torneio de futsal e podem colecionar suas próprias figurinhas 1 de 20

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta