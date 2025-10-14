No topo!

Anchieta e Vitória são campeões do Campeonato Capixaba de futebol de areia

Competição foi encerrada no último domingo (12), em Jacaraípe

As seleções de Anchieta e Vitória, no masculino e feminino, respectivamente, conquistaram o título do Campeonato Capixaba de futebol de areia 2025. As finais da principal competição estadual foram disputadas no último domingo, na arena montada na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra.

Anchieta, de Bruno Xavier, é campeão no masculino

No masculino, Anchieta voltou a fazer história ao vencer a Serra por 3 a 2 em uma partida equilibrada e de tirar o fôlego. Os gols do título foram marcados por Raphael Silva (2x) e Gabriel Castro, enquanto Digão balançou as redes duas vezes para a equipe serrana. Com o resultado, Anchieta se torna a maior campeã estadual da história, somando agora sete títulos.

Vitória leva no feminino

No primeiro jogo do dia, Vitória começou perdendo por 2 a 0, mas reagiu com intensidade e venceu o duelo contra Anchieta por 4 a 3, conquistando o título estadual e tirando o grito de campeã da garganta após o vice-campeonato do ano passado. Os gols da equipe da capital foram marcados por Tai (2x), Sil e Flavinha, enquanto Tamara Taylor e Micaela (2x) balançaram as redes para Anchieta.

Premiações individuais

Masculino

Artilheiro: Gustavo (Vitória) – 7 gols

Gustavo (Vitória) – 7 gols Melhor goleiro: Gean Pietro (Anchieta)

Gean Pietro (Anchieta) Melhor atleta: Bruno Xavier (Anchieta)

Feminino

Artilheira: Tai (Vitória) – 8 gols

Tai (Vitória) – 8 gols Melhor goleira: Lelê Lopes (Vitória)

Lelê Lopes (Vitória) Melhor atleta: Micaela (Anchieta)

