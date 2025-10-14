Home
Anchieta e Vitória são campeões do Campeonato Capixaba de futebol de areia

Competição foi encerrada no último domingo (12), em Jacaraípe

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17:49

Anchieta, campeão do Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2025
Anchieta, campeão do Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2025 Crédito: Laillah Martinelle

As seleções de Anchieta e Vitória, no masculino e feminino, respectivamente, conquistaram o título do Campeonato Capixaba de futebol de areia 2025. As finais da principal competição estadual foram disputadas no último domingo, na arena montada na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra.

Anchieta, de Bruno Xavier, é campeão no masculino

No masculino, Anchieta voltou a fazer história ao vencer a Serra por 3 a 2 em uma partida equilibrada e de tirar o fôlego. Os gols do título foram marcados por Raphael Silva (2x) e Gabriel Castro, enquanto Digão balançou as redes duas vezes para a equipe serrana. Com o resultado, Anchieta se torna a maior campeã estadual da história, somando agora sete títulos.

Vitória leva no feminino

No primeiro jogo do dia, Vitória começou perdendo por 2 a 0, mas reagiu com intensidade e venceu o duelo contra Anchieta por 4 a 3, conquistando o título estadual e tirando o grito de campeã da garganta após o vice-campeonato do ano passado. Os gols da equipe da capital foram marcados por Tai (2x), Sil e Flavinha, enquanto Tamara Taylor e Micaela (2x) balançaram as redes para Anchieta.

Vitória, campeão do Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2025
Vitória, campeão do Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2025 Crédito: Laillah Martinelle

Premiações individuais

Masculino

  • Artilheiro: Gustavo (Vitória) – 7 gols
  • Melhor goleiro: Gean Pietro (Anchieta)
  • Melhor atleta: Bruno Xavier (Anchieta)

Feminino

  • Artilheira: Tai (Vitória) – 8 gols
  • Melhor goleira: Lelê Lopes (Vitória)
  • Melhor atleta: Micaela (Anchieta)

