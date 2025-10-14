Anchieta e Vitória são campeões do Campeonato Capixaba de futebol de areia

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17:49
As seleções de Anchieta e Vitória, no masculino e feminino, respectivamente, conquistaram o título do Campeonato Capixaba de futebol de areia 2025. As finais da principal competição estadual foram disputadas no último domingo, na arena montada na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra.
No masculino, Anchieta voltou a fazer história ao vencer a Serra por 3 a 2 em uma partida equilibrada e de tirar o fôlego. Os gols do título foram marcados por Raphael Silva (2x) e Gabriel Castro, enquanto Digão balançou as redes duas vezes para a equipe serrana. Com o resultado, Anchieta se torna a maior campeã estadual da história, somando agora sete títulos.
No primeiro jogo do dia, Vitória começou perdendo por 2 a 0, mas reagiu com intensidade e venceu o duelo contra Anchieta por 4 a 3, conquistando o título estadual e tirando o grito de campeã da garganta após o vice-campeonato do ano passado. Os gols da equipe da capital foram marcados por Tai (2x), Sil e Flavinha, enquanto Tamara Taylor e Micaela (2x) balançaram as redes para Anchieta.
Masculino
Feminino
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o