Fisiculturista morre após sofrer infarto em Colatina

Personal trainer e multicampeão entre os anos 1990 e início dos anos 2000, Jader José de Cristo era referência no esporte e tinha academia em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 17:48

Fisiculturista Jader José de Cristo
Fisiculturista Jader José de Cristo Crédito: Arquivo Pessoal

O fisiculturista vice-campeão mundial Jader José de Cristo, de 60 anos, morreu após sofrer um infarto no domingo (25), no interior de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Ele era personal trainer, dono de uma academia no município e uma das principais referências do fisiculturismo capixaba.

O corpo de Jader foi velado na quadra de esportes do bairro Vista da Serra, e o sepultamento ocorreu na manhã desta segunda-feira (26), no Cemitério de Sapucaia, em Marilândia. Familiares, amigos, alunos e atletas prestaram as últimas homenagens ao esportista.

Ao longo da carreira, Jader construiu uma trajetória marcada por títulos nacionais e internacionais. Ele foi seis vezes campeão brasileiro, conquistando o título nos anos de 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, além de ter sido vice-campeão em 2000.

No cenário sul-americano, dominou a modalidade ao conquistar sete títulos consecutivos, entre 2004 e 2010.

No âmbito mundial, Jader também alcançou destaque ao conquistar o vice-campeonato mundial em 2009, consolidando seu nome entre os principais atletas da categoria.

A morte do fisiculturista gerou comoção em Colatina, onde ele era reconhecido não apenas pelas conquistas, mas também pela atuação como treinador e incentivador do esporte.

