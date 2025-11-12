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Arte marcial

Estúdio de lutas só para mulheres forma primeiras faixas pretas no kickboxing

A graduação das lutadoras será neste sábado (15), às 7h, no Estúdio Ladies Combat, em Jardim da Penha, em Vitória

Publicado em 12 de Novembro de 2025 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2025 às 19:04
O Studio Ladies Combat realiza o Exame de Faixa de Kickboxing neste sábado (15)
O Studio Ladies Combat realiza o Exame de Faixa de Kickboxing neste sábado (15) Crédito: Fernanda Barcellos
O primeiro estúdio exclusivo de kickboxing e krav maga para mulheres do Brasil, vai realizar o exame de faixa de kickboxing neste final de semana. A graduação das lutadoras será neste sábado (15), às 7h, no Estúdio Ladies Combat, em Jardim da Penha. O evento marca a graduação de duas faixas pretas, duas marrons e quatro azuis, sendo as primeiras faixas pretas formadas pela Ladies, um feito que leva cerca de cinco anos de dedicação ao esporte para ser alcançado.
Esse exame é a união de duas academias, a Showtime Kickboxing e a Ladies Combat, comandadas por um casal de lutadores, Mestre Edson Venturatto e professora Renata Oliveira, que se tornarem o primeiro casal de atletas brasileiros a conquistar juntos um título da Copa do Mundo na Europa, na Austrian Classic World Cup 2023. A Ladies Combat é uma extensão da Showtime Kickboxing (que tem aulas mistas), com foco exclusivo em mulheres.
A faixa preta de kickboxing, instrutora de krav maga e fundadora da Ladies, Renata Oliveira, explica sobre a graduação. “O exame de faixa é mais do que uma avaliação técnica, é uma celebração da jornada de cada mulher que escolheu se fortalecer através da luta. O evento é aberto ao público e promete momentos de emoção, inspiração e reconhecimento”, relata.
O Studio Ladies Combat realiza o Exame de Faixa de Kickboxing neste sábado (15)
O Studio Ladies Combat realiza o Exame de Faixa de Kickboxing neste sábado (15) Crédito: Fernanda Barcellos
Hoje, com cerca de 120 matriculadas, o estúdio reúne mulheres de 10 a mais de 60 anos. A aluna Alessandra Daniela Francisco Bittencourt, 52 anos, vai prestar exame para faixa azul no próximo sábado. Faixa preta de judô, encontrou na Ladies um novo caminho de cura e acolhimento. Após enfrentar lesões e receber o diagnóstico de TDAH, dislexia, borderline e depressão, ela redescobriu sua força nos treinos.
“Foi difícil receber esses diagnósticos, acabei entrando num estágio de desânimo, depressão, ganhei peso, porque você acaba descontando isso tudo na comida, e acabei não conseguindo lidar com algumas situações. Lá encontrei apoio, amizade e respeito. Acordo às 5h20 da manhã com vontade de treinar, porque sei que ali é onde recarrego minhas energias. Esse exame de faixa é diferente de todos os outros. É união, é família”, disse Alessandra.

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