Com apenas 8 anos de idade, José Arthur conquista o Capixaba de Kart 2025

Após a disputa de 13 etapas ao longo de 2025, o piloto se consagrou campeão da temporada

Camila Müller

Estagiária / [email protected]

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:37

Crédito: Agência Speed.Ag/Kevin Barboza

O que você estava fazendo com 8 anos de idade? Pois bem, o pequeno José Arthur já inicia a construção de uma trajetória promissora no automobilismo. Após a disputa de 13 etapas ao longo de 2025, o piloto se consagrou campeão capixaba de kart da temporada. Ao final da competição, ele havia somado 163 pontos, garantindo a liderança de ponta a ponta. Demonstrando talento, técnica e muita determinação nas pistas.

Entusiasmado com a mais nova conquista, José celebra o título e diz sonhar em alcançar o topo brasileiro.

Tornar-me campeão capixaba de kart é gratificante e me mostra que estou no caminho certo. Agora, vou com tudo para trazer o título brasileiro pra casa!

José Arthur

Piloto de Kart
Crédito: Agência Speed.Ag/Kevin Barboza

A conquista é motivo de orgulho para o pequeno piloto, que agora só possui olhos para o Campeonato Brasileiro de Kart. Com o foco de representar o Estado do Espírito Santo, o capixaba segue acelerando na busca de novos capítulos para sua carreira em ascensão.

