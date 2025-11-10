Dose tripla

Inscrições para circuito de corridas em três cidades do ES estão abertas

Circuito Sesc de Corridas 2025 vai acontecer nas cidades de Aracruz, Vitória e Guarapari, nos dias 16, 23 e 30 de novembro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 18:10

Circuito Sesc de Corridas 2025 vai acontecer nas cidades de Aracruz, Vitória e Guarapari, nos dias 16, 23 e 30 de novembro Crédito: Divulgação

O Circuito Sesc de Corridas 2025, evento promovido pelo Sesc Espírito Santo que une esporte, saúde e solidariedade, está com inscrições abertas para as três etapas do ano, nas cidades de Praia Formosa (Aracruz), Vitória e Guarapari. As provas serão realizadas nos finais de semana de 16, 23 e 30 de novembro, com modalidades de corrida e caminhada que acolhem participantes de todos os níveis.

Até o dia 13 próximo, as inscrições estão abertas exclusivamente para funcionários do Sesc, Senac e Fecomércio-ES. A partir do dia 13 deste mês, o público geral também poderá se garantir. Em qualquer etapa inclui a doação de 2 kg de alimento não perecível, que serão destinados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Seguem os valores:

Comerciário: R$ 20,00

R$ 20,00 Cartão do Empresário (Fecomércio): R$ 70,00

R$ 70,00 Conveniado: R$ 80,00

R$ 80,00 Meia (estudantes, professores, idosos e doadores de sangue): R$ 50,00

R$ 50,00 Inteira (público geral): R$ 100,00

Circuito Sesc de Corridas 2025 vai acontecer nas cidades de Aracruz, Vitória e Guarapari, nos dias 16, 23 e 30 de novembro Crédito: Divulgação

1ªetapa - 16/11 - Aracruz

A abertura do Circuito Sesc de Corridas 2025 será no Sesc Praia Formosa, em Aracruz. Os corredores e caminhantes passarão por trilhas com trechos de asfalto e pedra, praças temáticas e mirantes da unidade, em meio a um cenário de beleza natural.

Data: 16 de novembro (domingo)

16 de novembro (domingo) Local: Sesc Praia Formosa



Sesc Praia Formosa Percursos: 6 km (corrida) e 3 km (caminhada)



6 km (corrida) e 3 km (caminhada) Entrega de kits: 1 4/11 (sexta), 10h às 19h – Ginásio Poliesportivo do Sesc Sede, Vitória; e 15/11 (sábado), 10h às 17h – Sesc Praia Formosa

4/11 (sexta), 10h às 19h – Ginásio Poliesportivo do Sesc Sede, Vitória; e 15/11 (sábado), 10h às 17h – Sesc Praia Formosa Horários: Concentração às 6h; aquecimento às 6h45; largada às 7h



Concentração às 6h; aquecimento às 6h45; largada às 7h Inscrições: Circuito Sesc de Corridas - Etapa Praia Formosa

2ªetapa - 23/11 - Vitória (Corrida e Caminhada pelo Diabetes)

A segunda etapa será marcada pela Corrida e Caminhada pelo Diabetes, na Orla de Camburi, em Vitória. O evento reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, promovendo hábitos de vida mais saudáveis e oferecendo um espaço de conscientização e cuidado com o corpo.



Data: 23 de novembro (domingo)

23 de novembro (domingo) Local: Orla de Camburi – Estacionamento do 1º bolsão (K1)

Orla de Camburi – Estacionamento do 1º bolsão (K1) Percursos: 7 km (corrida) e 3 km (caminhada)

7 km (corrida) e 3 km (caminhada) Entrega de kits: 21/11 (sexta), 11h às 19h; e 22/11 (sábado), 13h às 19h – Sede do Sesc, no Parque Moscoso, centro de Vitória

21/11 (sexta), 11h às 19h; e 22/11 (sábado), 13h às 19h – Sede do Sesc, no Parque Moscoso, centro de Vitória Horários: Concentração às 5h30h; aquecimento às 6h20; largada às 6h30

Concentração às 5h30h; aquecimento às 6h20; largada às 6h30 Inscrições: Corrida e Caminhada Pelo Diabetes - Etapa Vitória

3ªetapa - 30/11 - Guarapari

Encerrando o circuito, a Etapa Guarapari contará com um percurso de 6,5 km à beira-mar e largada no estacionamento do Sesc. O evento reunirá atletas amadores e profissionais em um cenário emblemático do litoral capixaba.

Data: 30 de novembro (domingo)

30 de novembro (domingo) Local: Sesc Guarapari

Sesc Guarapari Percursos: 6,5 km

6,5 km Entrega de kits: 28/11 (sexta), 10h às 17h; e 29/11 (sábado), 10h às 17h – Sesc Guarapari

28/11 (sexta), 10h às 17h; e 29/11 (sábado), 10h às 17h – Sesc Guarapari Horários: Concentração às 6h; aquecimento às 6h45; largada às 7h



Concentração às 6h; aquecimento às 6h45; largada às 7h Inscrições: Circuito Sesc de Corridas - Etapa Guarapari

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta