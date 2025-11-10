Inscrições para circuito de corridas em três cidades do ES estão abertas

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 18:10
O Circuito Sesc de Corridas 2025, evento promovido pelo Sesc Espírito Santo que une esporte, saúde e solidariedade, está com inscrições abertas para as três etapas do ano, nas cidades de Praia Formosa (Aracruz), Vitória e Guarapari. As provas serão realizadas nos finais de semana de 16, 23 e 30 de novembro, com modalidades de corrida e caminhada que acolhem participantes de todos os níveis.
Até o dia 13 próximo, as inscrições estão abertas exclusivamente para funcionários do Sesc, Senac e Fecomércio-ES. A partir do dia 13 deste mês, o público geral também poderá se garantir. Em qualquer etapa inclui a doação de 2 kg de alimento não perecível, que serão destinados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Seguem os valores:
A abertura do Circuito Sesc de Corridas 2025 será no Sesc Praia Formosa, em Aracruz. Os corredores e caminhantes passarão por trilhas com trechos de asfalto e pedra, praças temáticas e mirantes da unidade, em meio a um cenário de beleza natural.
A segunda etapa será marcada pela Corrida e Caminhada pelo Diabetes, na Orla de Camburi, em Vitória. O evento reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, promovendo hábitos de vida mais saudáveis e oferecendo um espaço de conscientização e cuidado com o corpo.
Encerrando o circuito, a Etapa Guarapari contará com um percurso de 6,5 km à beira-mar e largada no estacionamento do Sesc. O evento reunirá atletas amadores e profissionais em um cenário emblemático do litoral capixaba.
