Inscrições para circuito de corridas em três cidades do ES estão abertas

Circuito Sesc de Corridas 2025 vai acontecer nas cidades de Aracruz, Vitória e Guarapari, nos dias 16, 23 e 30 de novembro

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 18:10

Circuito Sesc de Corridas 2025 vai acontecer nas cidades de Aracruz, Vitória e Guarapari, nos dias 16, 23 e 30 de novembro Crédito: Divulgação

O Circuito Sesc de Corridas 2025, evento promovido pelo Sesc Espírito Santo que une esporte, saúde e solidariedade, está com inscrições abertas para as três etapas do ano, nas cidades de Praia Formosa (Aracruz), Vitória e Guarapari. As provas serão realizadas nos finais de semana de 16, 23 e 30 de novembro, com modalidades de corrida e caminhada que acolhem participantes de todos os níveis.

Até o dia 13 próximo, as inscrições estão abertas exclusivamente para funcionários do Sesc, Senac e Fecomércio-ES. A partir do dia 13 deste mês, o público geral também poderá se garantir. Em qualquer etapa inclui a doação de 2 kg de alimento não perecível, que serão destinados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Seguem os valores:

  • Comerciário: R$ 20,00
  • Cartão do Empresário (Fecomércio): R$ 70,00
  • Conveniado: R$ 80,00
  • Meia (estudantes, professores, idosos e doadores de sangue): R$ 50,00
  • Inteira (público geral): R$ 100,00
Circuito Sesc de Corridas 2025 vai acontecer nas cidades de Aracruz, Vitória e Guarapari, nos dias 16, 23 e 30 de novembro Crédito: Divulgação

1ªetapa - 16/11 - Aracruz

A abertura do Circuito Sesc de Corridas 2025 será no Sesc Praia Formosa, em Aracruz. Os corredores e caminhantes passarão por trilhas com trechos de asfalto e pedra, praças temáticas e mirantes da unidade, em meio a um cenário de beleza natural.

  • Data: 16 de novembro (domingo)
  • Local: Sesc Praia Formosa
  • Percursos: 6 km (corrida) e 3 km (caminhada)
  • Entrega de kits: 14/11 (sexta), 10h às 19h – Ginásio Poliesportivo do Sesc Sede, Vitória; e 15/11 (sábado), 10h às 17h – Sesc Praia Formosa
  • Horários: Concentração às 6h; aquecimento às 6h45; largada às 7h
  • Inscrições: Circuito Sesc de Corridas - Etapa Praia Formosa

2ªetapa - 23/11 - Vitória (Corrida e Caminhada pelo Diabetes)

A segunda etapa será marcada pela Corrida e Caminhada pelo Diabetes, na Orla de Camburi, em Vitória. O evento reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, promovendo hábitos de vida mais saudáveis e oferecendo um espaço de conscientização e cuidado com o corpo.

  • Data: 23 de novembro (domingo)
  • Local: Orla de Camburi – Estacionamento do 1º bolsão (K1)
  • Percursos: 7 km (corrida) e 3 km (caminhada)
  • Entrega de kits: 21/11 (sexta), 11h às 19h; e 22/11 (sábado), 13h às 19h – Sede do Sesc, no Parque Moscoso, centro de Vitória
  • Horários: Concentração às 5h30h; aquecimento às 6h20; largada às 6h30
  • Inscrições: Corrida e Caminhada Pelo Diabetes - Etapa Vitória

3ªetapa - 30/11 - Guarapari

Encerrando o circuito, a Etapa Guarapari contará com um percurso de 6,5 km à beira-mar e largada no estacionamento do Sesc. O evento reunirá atletas amadores e profissionais em um cenário emblemático do litoral capixaba.

  • Data: 30 de novembro (domingo)
  • Local: Sesc Guarapari
  • Percursos: 6,5 km
  • Entrega de kits: 28/11 (sexta), 10h às 17h; e 29/11 (sábado), 10h às 17h – Sesc Guarapari
  • Horários: Concentração às 6h; aquecimento às 6h45; largada às 7h
  • Inscrições: Circuito Sesc de Corridas - Etapa Guarapari

