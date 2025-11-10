Capixabas conquistam pódios no 56° Circuito Rio de Vela

Orgulho

Capixabas conquistam pódios no 56º Circuito Rio de Vela

Os barcos +Bravissimo e Mariscal garantem títulos em regatas especiais e reforçam a potência da vela capixaba

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 16:24

Capixabas conquistam pódios no 56º Circuito Rio de Vela Crédito: Fred Hoffman

O 56º Circuito Rio terminou com resultados e pódios importantes para participantes capixabas. Entre os dias 6 e 9 de novembro, os quatro barcos do Espírito Santo: Bravo, +Bravissimo, Mariscal e Absoluto, mostraram o alto nível técnico da flotilha do Estado.

O destaque foi o +Bravissimo, comandado por Luciano Secchin, que conquistou o 2º lugar na classe ORC Cruiser Racer e foi campeão geral das tradicionais regatas Almirante Monnerat e Alain Joullié, ambas de grande importância dentro do Circuito Rio e disputadas na categoria ORC.

“Tivemos a possibilidade real de ficar em primeiro lugar geral na competição, mas não participamos da Regata Santos–Rio, que soma pontos para o Circuito. Mesmo assim, foram dias de ótimos resultados, com vento forte e regatas muito disputadas”, destacou Luciano.

As condições de prova variaram bastante ao longo dos dias. No sábado (8), os ventos chegaram a rajadas de cerca de 60 km/h, devido à passagem de um ciclone extratropical pelo Rio de Janeiro, o que tornou as regatas ainda mais técnicas e desafiadoras.

Capixabas conquistam pódios no 56º Circuito Rio de Vela Crédito: Arquivo pessoal

Já o Mariscal, sob comando de Maiko Amorim, terminou em 2º lugar na classe RGS B e foi campeão geral da Regata Almirante Monnerat na categoria RGS; o Absoluto, comandado por Kaio Mendes, finalizou em 8º lugar na classe RGS A; e o Bravo, de Renato Avelar, ficou em 13º na classe ORC Cruiser Racer.



“A presença inédita de quatro barcos do Espírito Santo no Circuito Rio consolida a força da vela capixaba no cenário nacional e reforça, mais uma vez, o potencial técnico das equipes do Estado”, afirmou Renato Avelar, comandante do Bravo e presidente da Federação Capixaba de Iatismo (Fecai).

Capixabas conquistam pódios no 56º Circuito Rio de Vela Crédito: Fred Hoffman

