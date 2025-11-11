Home
>
Mais Esportes
>
Com Fonseca confirmado, ingressos para o Rio Open esgotam em menos de 2h

Com Fonseca confirmado, ingressos para o Rio Open esgotam em menos de 2h

O torneio de tênis está marcado para ocorrer entre os dias 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro (RJ)

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17:05

João Fonseca é o 24º melhor do mundo no ranking da ATP
João Fonseca, atual número 24 do ranking mundial, está confirmado no Rio Open desde o início de outubro Crédito: REUTERS/Pierre Albouy/Folhapress

A venda geral de ingressos para o Rio Open iniciou nesta terça-feira (11), e os ingressos se esgotaram em menos de duas horas. O torneio de tênis está marcado para ocorrer entre os dias 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro (RJ) e terá estrelas como João Fonseca, Lorenzo Musetti e Gael Monfils.

Recomendado para você

O torneio de tênis está marcado para ocorrer entre os dias 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro (RJ)

Com Fonseca confirmado, ingressos para o Rio Open esgotam em menos de 2h

Após a disputa de 13 etapas ao longo de 2025, o piloto se consagrou campeão da temporada

Com apenas 8 anos de idade, José Arthur conquista o Capixaba de Kart 2025

A próxima corrida da Fórmula 1 acontece em 23 de novembro, em Las Vegas (EUA). Bortoleto é o 19ª na classificação da temporada, com 19 pontos

Bortoleto agradece torcida e desabafa: 'Não completar foi uma dor enorme'

A abertura da venda aconteceu ao meio-dia, e às 13h19, o perfil oficial do evento decretou "vendas encerradas". Os valores das entradas variavam entre R$ 60,00 (no 1º dia das classificatórias) a R$ 920,00 (para a final). 

O Rio Open foi o primeiro campeonato de tênis do Brasil a entrar para a série do ATP 500 e a alta procura está relacionada tanto ao nível do evento quanto a presença de jogadores estrelados.

João Fonseca, atual número 24 do ranking mundial, está confirmado no Rio Open desde o início de outubro. A lista final de atletas que disputarão o torneio será divulgada em janeiro de 2026.

Leia mais

Imagem - Bortoleto agradece torcida e desabafa: 'Não completar foi uma dor enorme'

Bortoleto agradece torcida e desabafa: 'Não completar foi uma dor enorme'

Imagem - Com apenas 8 anos de idade, José Arthur conquista o Capixaba de Kart 2025

Com apenas 8 anos de idade, José Arthur conquista o Capixaba de Kart 2025

Imagem - Inscrições para circuito de corridas em três cidades do ES estão abertas

Inscrições para circuito de corridas em três cidades do ES estão abertas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes Tênis

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais