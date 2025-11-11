Tênis

Com Fonseca confirmado, ingressos para o Rio Open esgotam em menos de 2h

O torneio de tênis está marcado para ocorrer entre os dias 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro (RJ)

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17:05

João Fonseca, atual número 24 do ranking mundial, está confirmado no Rio Open desde o início de outubro Crédito: REUTERS/Pierre Albouy/Folhapress

A venda geral de ingressos para o Rio Open iniciou nesta terça-feira (11), e os ingressos se esgotaram em menos de duas horas. O torneio de tênis está marcado para ocorrer entre os dias 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro (RJ) e terá estrelas como João Fonseca, Lorenzo Musetti e Gael Monfils.

A abertura da venda aconteceu ao meio-dia, e às 13h19, o perfil oficial do evento decretou "vendas encerradas". Os valores das entradas variavam entre R$ 60,00 (no 1º dia das classificatórias) a R$ 920,00 (para a final).

O Rio Open foi o primeiro campeonato de tênis do Brasil a entrar para a série do ATP 500 e a alta procura está relacionada tanto ao nível do evento quanto a presença de jogadores estrelados.

João Fonseca, atual número 24 do ranking mundial, está confirmado no Rio Open desde o início de outubro. A lista final de atletas que disputarão o torneio será divulgada em janeiro de 2026.

