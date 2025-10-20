Número pode aumentar!

Delegação do ES conquista 44 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros

A partir de terça-feira (21) começa o terceiro e último bloco da competição. Expectativa de mais medalhas para os atletas capixabas

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:00

Com 11 medalhas, a equipe de Atletismo do ES foi destaque Crédito: Sesport/Divulgação

A delegação do Espírito Santo alcançou o número de 44 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s). Até o momento, os capixabas somam 11 ouros, 14 pratas e 19 bronzes. O segundo bloco da competição foi realizado em Uberlândia, com encerramento no último sábado (18).

O atletismo foi o destaque em número de conquistas, com 11 medalhas, sendo dois ouros, três pratas e seis bronzes. O atletismo adaptado também teve ótimo desempenho, com sete pódios (três ouros, três pratas e um bronze, em prova integrada com o atletismo convencional). Além dessas, nesta etapa também foram disputadas as modalidades de ciclismo, ginástica rítmica, judô e taekwondo, com o Estado subindo ao pódio em 35 oportunidades.

Outro bom resultado veio da ginástica rítmica. A equipe capixaba, formada por Beatriz Teixeira, Lays Jorge, Melissa Varejão e Valentina Souza, treinada por Luciane Hammes e Simone Luiz, conquistou seis medalhas, todas pela série ouro (uma de ouro, três de prata e duas de bronze).

A ginasta Melissa comentou ter sido uma experiência positiva, pelo fato da conquista do Bi-Campeonato nos Jogos Escolares Brasileiros e relembrou o título de 2024. "No ano passado, em Recife, também conquistei o ouro no individual geral. Este foi meu último ano de Jeb’s. Agora, a expectativa é continuar evoluindo e chegar aos Jogos da Juventude em 2026”, relatou. A atleta também faturou duas pratas (por equipe e no aparelho maças) e um bronze (no aparelho bola).

Atletas da Ginástica Rítmica brilharam no Crédito: Sesport/Divulgação

A partir desta terça-feira (21), começam as disputas do terceiro e último bloco da edição 2025 dos Jeb’s, com as modalidades de basquete, ginástica artística, handebol, karatê, wrestling e xadrez. A competição será encerrada no domingo (26). Organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), os Jogos reúnem 5.353 atletas, de 12 a 14 anos, representantes de escolas públicas e particulares de todo o Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta