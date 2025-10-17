Evolução

ICVC aposta na base e mantém times para disputar a Superliga de Vôlei

O Capixaba Voleibol Clube divulgou seu calendário para a temporada 2026 e vai apostar nas categorias de base e nas equipes de alto rendimento

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 16:00

O Instituto Capixaba Voleibol Clube (ICVC) lançou, nesta quinta-feira (16), a sua programação para a temporada 2026, que inclui competições de base para mais de 120 crianças, além da participação dos times de alto rendimento na Superliga C. O evento aconteceu na Sesport, em Bento Ferreira, em Vitória, com a presença da diretoria e de atletas.

Em 2025, pela primeira vez o Espírito Santo participou da Superliga C nos dois naipes, tanto masculino quanto no feminino. A dobradinha vai se repetir também em 2026, com condições ainda melhores para buscar o sonho de levar o vôlei capixaba para a Superliga B e, consequentemente, com a divisão de elite da Superliga num futuro próximo.

Segundo o coordenador do ICVC e o medalhista de prata de vôlei de praia nos Jogos Olímpico de Pequim-2008, Fábio Luiz disse que o objetivo do projeto que completa três anos é fomentar o voleibol de base, e estar presente desde os Jogos Escolares e Jogos de Juventude, até Campeonatos Brasileiros e na Seleção Brasileira, e acredita que o Instituto tem dado muitos frutos e resultados.

“Nós estamos com times na Superliga C masculino e feminino. Isso é uma realização. Hoje, a criança treina e já pensa que quer chegar no adulto. Esse é o brilho que a gente tem que ter nos olhos. A minha medalha olímpica começou lá nos jogos escolares, porque eu vi um time adulto e falei 'é onde eu quero chegar', e é isso que nós estamos construindo hoje: sonhos, objetivos. É uma satisfação poder realizar o sonho dessas crianças, desses jovens”, destacou Fábio.

Instituto CVC aposta na base e no alto rendimento para o crescimento do vôlei no ES Crédito: Vinícius Lima

Seletiva para as categorias de base

Além da manutenção das equipes masculina e feminina na Superliga C, o ICVC vai abrir também as inscrições para a seletiva de atletas para as categorias de base. Com o objetivo de revelar novos talentos, o Instituto vai fazer uma seletiva no dia 8 de novembro, no ginásio Audifax Barcelos, na Sesport. Podem se inscrever atletas nascidos de 2009 a 2013, no masculino e no feminino.

“A base é o futuro do nosso esporte. Entendemos muito bem isso e queremos abrir oportunidades para atletas mais novos e também para aqueles que querem aprender e que podem iniciar essa jornada com uma metodologia já testada e aprovada”, explica Fábio Luiz.

