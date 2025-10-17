Bodybuilding

Capixaba conquista o Sul-Americano de fisiculturismo e mira novas conquistas

O personal trainer Márcio Vago, de 56 anos, venceu na categoria Master 50+ do torneio, no Equador

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:00

Márcio Vago venceu na categoria Master 50+ do Sul-Americano de Fisiculturismo Crédito: Arquivo pessoal

O personal trainer Márcio Vago, de 56 anos e morador de Vitória, foi campeão na categoria Master 50+ da última edição do Campeonato Sul-Americano de Fisiculturismo e Fitness, que aconteceu em Quito, no Equador. Este foi mais um entre títulos nacionais e internacionais que o atleta conquistou ao longo dos 18 anos dedicados ao bodyybuilding.

Entre as conquistas mais expressivas estão o tricampeonato capixaba, em 2009, 2014 e 2021; o Campeonato Brasileiro em 2014; o Top-3 no Mister Universo em 2023, uma das competições mais tradicionais do mundo fitness; o Top-6 no Campeonato Mundial de Fisiculturismo em 2014; e, agora, o título no Campeonato Sul-Americano 2025.

Para o próximo ano, Márcio Vago já tem alguns torneios na agenda e pretende buscar novos títulos. "Eu abri mão do Mundial este ano porque eu me senti muito cansado, e não estava preparado. Mas as próximas competições que eu quero são o Pan-Americano e o Sul-Americano novamente, tentar o bicampeonato. E talvez eu vá direto para o Mundial do ano que vem. que esse sim eu já estou me preparando", disse o atleta.

Márcio Vago, fisiculturista de 56 anos Crédito: Reprodução/Redes sociais

Nascido em Minas Gerais, mas morador de Vitória desde a infância, Márcio se considera capixaba de coração. Na Capital ele atua como personal trainer especializado no atendimento a idosos e gestantes, além de acompanhar pessoas de todas as idades com foco em emagrecimento e musculação. De acordo com ele, a idade não é um limitador para alcançar tantos títulos, e que a rotina exige uma preparação contínua.

“A idade não é limitadora e a atividade física, na verdade, é fundamental para garantir a longevidade. Faço musculação e uma hora de cardio seis vezes por semana, e intensifico meus treinos quando tenho alguma competição em vista. A alimentação também é muito importante, sobretudo nessa fase de preparação, o que exige muito foco e disciplina. Manter-se ativo e cuidar do corpo e da mente é fundamental, e esporte é um grande aliado nessa jornada ”, afirmou o atleta e educador físico.

Márcio Vago, fisiculturista de 56 anos Crédito: Reprodução/Redes sociais

