Anderson Silva e Chris Weidman terão revanche em evento de Jake Paul

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (16) a terceira luta entre Anderson Silva e Chris Weidman, que será no boxe

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15:23

Anderson Silva é um dos maiores astros da história do MMA Crédito: UFC/Divulgação

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (16) a terceira luta entre Anderson Silva e Chris Weidman, protagonistas de uma das grandes rivalidades do UFC na década passada. Desta vez, o duelo será no boxe. O encontro está marcado para o dia 14 de novembro, em Miami (EUA), no card da luta entre Jake Paul e Gervonta, promovida pela Most Valuable Promotions.

Chris Weidman venceu Anderson Silva nos dois primeiros confrontos. Ambos aconteceram em 2013, em junho e em dezembro. No primeiro duelo, o norte-americano tomou o cinturão do brasileiro, que vinha de 16 defesas seguidas. O segundo embate entre Silva e Weidman terminou de forma chocante. O lutador brasileiro quebrou a perna esquerda ao tentar um golpe no segundo assalto.

Anderson Silva, 50, está aposentado do MMA desde 2020. No boxe, ele tem cinco lutas, com duas vitórias - contra Julio Cesar Chavez Jr. e Tito Ortiz -, e uma derrota - para Jake Paul. Já Chris Weidman, 41, fará sua primeira luta no boxe. O norte-americano se aposentou do MMA neste ano.

