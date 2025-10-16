Home
>
Mais Esportes
>
Anderson Silva e Chris Weidman terão revanche em evento de Jake Paul

Anderson Silva e Chris Weidman terão revanche em evento de Jake Paul

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (16) a terceira luta entre Anderson Silva e Chris Weidman, que será no boxe

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15:23

Anderson Silva é um dos maiores astros da história do MMA
Anderson Silva é um dos maiores astros da história do MMA Crédito: UFC/Divulgação

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (16) a terceira luta entre Anderson Silva e Chris Weidman, protagonistas de uma das grandes rivalidades do UFC na década passada. Desta vez, o duelo será no boxe. O encontro está marcado para o dia 14 de novembro, em Miami (EUA), no card da luta entre Jake Paul e Gervonta, promovida pela Most Valuable Promotions.

Recomendado para você

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (16) a terceira luta entre Anderson Silva e Chris Weidman, que será no boxe

Anderson Silva e Chris Weidman terão revanche em evento de Jake Paul

O torneio, que chegou à sua oitava edição e contou com 198 participantes, foi realizado no final de semana, em Vitória

Vinícius e Larissa conquistam o Mr. Capixaba 2025, maior evento de fisiculturismo no ES

O casal ganhou a modalidade de duplas de Tênis de mesa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões do Pan-Americano nos EUA

Chris Weidman venceu Anderson Silva nos dois primeiros confrontos. Ambos aconteceram em 2013, em junho e em dezembro. No primeiro duelo, o norte-americano tomou o cinturão do brasileiro, que vinha de 16 defesas seguidas. O segundo embate entre Silva e Weidman terminou de forma chocante. O lutador brasileiro quebrou a perna esquerda ao tentar um golpe no segundo assalto.

Anderson Silva, 50, está aposentado do MMA desde 2020. No boxe, ele tem cinco lutas, com duas vitórias - contra Julio Cesar Chavez Jr. e Tito Ortiz -, e uma derrota - para Jake Paul. Já Chris Weidman, 41, fará sua primeira luta no boxe. O norte-americano se aposentou do MMA neste ano.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Vinícius e Larissa conquistam o Mr. Capixaba 2025, maior evento de fisiculturismo no ES

Vinícius e Larissa conquistam o Mr. Capixaba 2025, maior evento de fisiculturismo no ES

Imagem - Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões do Pan-Americano nos EUA

Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões do Pan-Americano nos EUA

Imagem - Ginastas capixabas brilham em competição internacional no Chile

Ginastas capixabas brilham em competição internacional no Chile

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes MMA

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais