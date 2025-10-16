Bodybuilding

Vinícius e Larissa conquistam o Mr. Capixaba 2025, maior evento de fisiculturismo no ES

O torneio, que chegou à sua oitava edição e contou com 198 participantes, foi realizado no final de semana, em Vitória

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:55

Vinícius Pereira e Larissa Gonçalves, no Mr Capixaba Crédito: Federação Capixaba Bodybuilding e Fitness

Enquanto Ramon Dino fazia história em Las Vegas, ao colocar o Brasil no lugar mais alto do Mr. Olympia, Vinicius Pereira, Larissa Gonçalves e outros nomes brilhavam no Espírito Santo. Eles foram protagonistas do Mr. Capixaba 2025, principal evento do fisiculturismo local, realizado no último final de semana, no Centro de Convenções de Vitória.

O torneio, que chegou à sua oitava edição, contou com 198 participantes, divididos em 11 modalidades com diversas subdivisões de peso e altura, totalizando 50 categorias. O campeonato local serviu como qualificatória para o Mr. Universe Brasil, que acontecerá em Belo Horizonte, do dia 23 de outubro ao dia 25 do mesmo mês.

Vinicius Pereira Silva, campeão da Classic Physique, era estreante na competição e no fisiculturismo, e levou para casa mais de um troféu, tendo conquistado a subdivisão dos estreantes, a sua divisão de tamanho (acima de 1,75 m), e o Overall de sua modalidade, que é uma subdivisão que desconsidera altura e peso. O atleta disputou, ainda, a categoria Bodybuilding, mas acabou derrotado para Marco Antônio Porto.

"Eu nunca tinha competido, foi uma experiência incrível disputar e ainda por cima vencer, já passei por outras preparações para fins pessoais, mas nada parecido, pensei em desistir algumas vezes, por causa das dificuldades que passei, mas depois que a gente colhe os frutos, vê o quanto valeu a pena", relatou Vinicius, ao perfil Maromba New's.

Entre as mulheres, o destaque foi de Larissa Gonçalves, vencedora da categoria Wellness Overall. A competidora, que já havia vencido o Estadual neste ano, trabalha na polícia militar e teve agenda cheia em meio aos treinamentos. "A gente troca muito de escala e de função, eu era da força tática, mas quando comecei a competir eu fui para o administrativo para poder conciliar com o esporte, depois tive que voltar pra rua, então é complicado. É muito difícil para a gente manter uma rotina, então é bem desafiador, foi uma loucura", afirmou Larissa.

Competidoras no Mr. Capixaba 2025 Crédito: Federação Capixaba Bodybuilding e Fitness

Vencedores Overall:

Marco Antonio Porto (Bodybuilding)

Juliano Oliveira Monteiro (Classic Physique)

Vinicius Pereira Silva (Classic Physique)

Larissa Gonçalves (Wellness)

Bruna Moura Ferreira Massante Dias Fernandes (Bikini Fitness)

David César da Silva Pereira (Men’s Physique)

Bruno Moreira (Muscular Men’s Physique)

Body Muscle 1 (Victor Hugo Brumana Nascimento)

Fisiculturismo ainda carece de apoio no Espírito Santo

O fisiculturismo vem se desenvolvendo muito nacionalmente, e tem como principal representante no país o acreano Ramon Dino, de 30 anos, que no final de semana sagrou-se campeão do Mr. Olympia na categoria Classic Physique, no Estados Unidos. O evento consagrou mundialmente nomes de superestrelas midiáticas como Ronnie Coleman, Chris Bumstead e Arnold Schwarzenegger. Antes de vencer o título, Ramon foi vice-campeão duas vezes, em 2022 e 2023.

No Espírito Santo, o fisiculturismo ainda carece de apoio. Para Marco Antônio Porto, vencedor da categoria Bodybuilding Sênior até 90kg e da categoria Bodybuilding Overall, no Mr. Capixaba, a modalidade necessita de investimento para evoluir e transformar o Estado em uma força nacional.

"O fisiculturismo capixaba vem crescendo muito, temos em média 5 ou 6 eventos por ano, o que é bastante coisa. A organização é muito boa, faltam só apoiadores, patrocinadores, ajuda de prefeituras e etc, mas é um show lindo, a organização é fantástica e o nível é muito alto. Eu competi com gente da Bahia, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de outros lugares do país, muita gente quer competir aqui", disse Marco, em entrevista ao ge.globo.

Campeão Bodybuilding - Marco Antônio Porto - Mr. Capixaba Crédito: Durval Pinheiro

Antes do fim do ano, há ainda mais uma competição prevista no calendário da Federação Capixaba de Bodybuilding e Fitness, a Copa Capixaba, que terá sua quinta edição no dia 6 de dezembro, também no Centro de Convenções de Vitória.

