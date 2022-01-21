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Em Vitória

ES recebe competição nacional de vela com mais de 70 participantes

O 72° Campeonato Brasileiro da Classe Snipe ocorre entre os dias 22 e 29 deste mês. É a quinta vez que o Estado recebe o evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2022 às 10:02

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 10:02

Vela
O 72º Campeonato Brasileiro de Snipe acontece a partir deste sábado (21), em Vitória Crédito: Will Carrara/Divulgação
Entre os dias 22 a 29 de janeiro de 2022, o Iate Clube do Espírito Santo recebe o 72º Campeonato Brasileiro da Classe Snipe, que deve reunir mais de 70 velejadores de todo país em águas capixabas.
O campeonato deste ano será classificatório para o campeonato mundial que ocorrerá em julho deste ano em Cascais, em Portugal. Neste campeonato brasileiro participam times do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe e Alagoas. Entre os participantes, estão atletas campeões mundiais e Pan-Americanos.
O comodoro do Iate Clube, Carlos Moschen, afirma que o clube está muito bem preparado para receber um evento desta magnitude. “Nosso ICES tem uma estrutura consolidada para abrigar um evento deste porte e estamos muito confiantes de que será um sucesso. Para os amantes dos esportes náuticos, nossa Marina oferece toda a estrutura para barcos, lanchas, jet-skis e outros tipos de embarcações. Será um importante atrativo turístico para nossa região, que vai receber velejadores de diversas partes do Brasil”, comentou.

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O diretor de Vela, Victor Santos Neves Filho, conta que o Iate está realizando o Campeonato Brasileiro de Snipe pela quinta vez.
“ O primeiro ocorreu na década de 1950. A classe snipe está ativa no Brasil desde 1945 e no Espírito Santo desde 1946. No estado, a classe Snipe surgiu junto com a criação do Iate Clube do Espírito Santo. A flotilha de Snipe do Espírito Santo é a terceira mais antiga do país, atrás apenas do Rio de Janeiro e Pernambuco, respectivamente”, explicou.

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