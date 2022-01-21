ES recebe competição nacional de vela com mais de 70 participantes

O 72º Campeonato Brasileiro de Snipe acontece a partir deste sábado (21), em Vitória Crédito: Will Carrara/Divulgação

Entre os dias 22 a 29 de janeiro de 2022, o Iate Clube do Espírito Santo recebe o 72º Campeonato Brasileiro da Classe Snipe, que deve reunir mais de 70 velejadores de todo país em águas capixabas.

O campeonato deste ano será classificatório para o campeonato mundial que ocorrerá em julho deste ano em Cascais, em Portugal. Neste campeonato brasileiro participam times do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe e Alagoas. Entre os participantes, estão atletas campeões mundiais e Pan-Americanos.

O comodoro do Iate Clube, Carlos Moschen, afirma que o clube está muito bem preparado para receber um evento desta magnitude. “Nosso ICES tem uma estrutura consolidada para abrigar um evento deste porte e estamos muito confiantes de que será um sucesso. Para os amantes dos esportes náuticos, nossa Marina oferece toda a estrutura para barcos, lanchas, jet-skis e outros tipos de embarcações. Será um importante atrativo turístico para nossa região, que vai receber velejadores de diversas partes do Brasil”, comentou.

O diretor de Vela, Victor Santos Neves Filho, conta que o Iate está realizando o Campeonato Brasileiro de Snipe pela quinta vez.