Piloto capixaba vai marcar presença nas Mil Milhas 2022 em Interlagos

O piloto capixaba Hugo Cibien representará o ES na prova em São Paulo Crédito: Ricardo Saibro/Divulgação

Uma das corrida mais tradicional do Brasil, a Mil Milhas Brasileiras, terá a participação do piloto capixaba Hugo Cibien. O atleta vai assumir o carro vencedor da edição do ano passado, o protótipo MRX 73 de Leandro Totti, da LT Team.

A largada acontece exatamente na virada do dia 22 (sábado) para 23 (domingo), pontualmente à meia-noite. A prova da categoria absoluta terá cerca de 12 horas de duração, com a bandeirada quadriculada sendo agitada por volta do meio-dia.

Hugo, que esteve em 2021 competindo pela Imperio Endurance Brasil, com a equipe LT Team e os companheiros Guga Ghizo, Sarin Carlesso, Eduardo Souza e José Vilela irá reencontrá-la em Interlagos na próxima semana.

"A Mil Milhas é uma prova muito difícil e muito tradicional aqui no Brasil. É excelente poder participar com companheiros da equipe de 2021”. “Ano passado não participei das Mil Milhas, esse ano entro no carro vencedor da geral de 2021, substituindo o Leandro. A equipe está forte e temos muito mais competidores da Endurance Brasil na edição deste ano. A briga vai ser boa!”, planeja Cibien.

SOBRE A PROVA

Criada em 1956, pelo piloto Wilson Fittipaldi pai, o “Barão”, a corrida mais tradicional do automobilismo brasileiro, a Mil Milhas Brasileiras, é uma prova de longa duração que já esteve no calendário mundial do campeonato de Endurance, ao lado das 24h de Le Mans (França), e 6h de Spa-Francorchamps (Bélgica).

Essa prova já foi conquistada por pilotos consagrados do automobilismo mundial, como Wilson Fittipaldi, Christian Fittipaldi, Nelson Piquet, Marc Gene, Chico Serra, Helio Castroneves, Ingo Hoffman, Chico Landi entre outros.