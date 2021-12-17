Piloto capixaba Hugo Cibien vai em busca do título da Império Endurance Brasil

Hugo Cibien vai fazendo bonito nas pistas e agora busca a ponta de sua categoria Crédito: CINTIA AZEVEDO/DIVULGAÇÃO

O piloto capixaba Hugo Cibien e seu companheiro de equipe Luiz Cesar Jr disputam nesse sábado (18) a última corrida da Império Endurance Brasil, que acontece em Goiânia. A dupla, que compete na categoria P3, tem chances de terminar o campeonato no lugar mais alto do pódio, mas para isso é hora de ficar de olho no desempenho e também na matemática.

Para garantir a competição, a equipe do capixaba conta com duas possibilidades: ganhar a corrida e a equipe líder, formada, por Tiel Andrade e João Pedro Maia chegar em sexto lugar, pois dessa forma há empate em número de pontos, e assim Hugo e Luiz venceriam o campeonato por ter uma vitória a mais. Ou torcer para os líderes não pontuarem para que eles possam fazer qualquer pontuação a partir do 6º lugar.

“O sistema de pontuação do campeonato é bastante punitivo para quem não completa a prova e a diferença de pontos entre os primeiros colocados de cada corrida não é tão grande, mas não desistiremos. Vamos para ganhar e trazer o título para o Espirito Santo e para a equipe LT Team”, afirmou Hugo.