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Em Curitiba

Piloto capixaba Hugo Cibien busca a liderança na Império Endurance Brasil

A pista do autódromo da capital paranaense é desafiadora e a sexta etapa da competição promete ser disputadíssima

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2021 às 20:54
Hugo Cibien vai fazendo bonito nas pistas e agora busca a ponta de sua categoria
Hugo Cibien vai fazendo bonito nas pistas e agora busca a ponta de sua categoria Crédito: CINTIA AZEVEDO/DIVULGAÇÃO
Após duas vitórias consecutivas na Império Endurance Brasil, prova de longa duração que reúne os carros mais rápidos do país, o piloto capixaba Hugo Cibien se prepara para a próxima etapa, que será dia 2 de outubro, em Curitiba. A pista do autódromo da capital paranaense é desafiadora e a sexta etapa da competição promete ser disputadíssima.
Segundo o piloto, é um circuito de traçado antigo, chamado de "old school", onde as áreas de escape são mais curtas e de grama ou caixa de brita. Ou seja, impede o carro de retornar à pista e, no caso da grama, o piloto pode perder o controle do carro, uma vez que está em alta velocidade e há o risco de se deparar com o muro de proteção. Hugo também destaca que na 2ª etapa do ano, realizada em Curitiba, aconteceu o acidente mais grave de 2021, com uma Mclaren GT4. Felizmente o piloto saiu ileso.

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Para enfrentar esse desafio e chegar rápido na etapa, o carro está em ótimas condições. “Esta corrida é muito importante para o campeonato, tivemos problemas na primeira prova de Curitiba esse ano. O carro quebrou na 2ª etapa, que também foi lá, logo no início da corrida, então esse resultado está engasgado para a gente”, contou.
E por falar em resultado, o capixaba pode sair da etapa liderando o campeonato dependendo da sua posição, já que ocupa a vice-liderança. As duas últimas etapas estão agendadas para o dia 27 de novembro, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul e  para o dia 18 de dezembro, em Interlagos, São Paulo.

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