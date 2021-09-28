Piloto capixaba Hugo Cibien busca a liderança na Império Endurance Brasil

Hugo Cibien vai fazendo bonito nas pistas e agora busca a ponta de sua categoria Crédito: CINTIA AZEVEDO/DIVULGAÇÃO

Após duas vitórias consecutivas na Império Endurance Brasil, prova de longa duração que reúne os carros mais rápidos do país, o piloto capixaba Hugo Cibien se prepara para a próxima etapa, que será dia 2 de outubro, em Curitiba. A pista do autódromo da capital paranaense é desafiadora e a sexta etapa da competição promete ser disputadíssima.

Segundo o piloto, é um circuito de traçado antigo, chamado de "old school", onde as áreas de escape são mais curtas e de grama ou caixa de brita. Ou seja, impede o carro de retornar à pista e, no caso da grama, o piloto pode perder o controle do carro, uma vez que está em alta velocidade e há o risco de se deparar com o muro de proteção. Hugo também destaca que na 2ª etapa do ano, realizada em Curitiba, aconteceu o acidente mais grave de 2021, com uma Mclaren GT4. Felizmente o piloto saiu ileso.

Para enfrentar esse desafio e chegar rápido na etapa, o carro está em ótimas condições. “Esta corrida é muito importante para o campeonato, tivemos problemas na primeira prova de Curitiba esse ano. O carro quebrou na 2ª etapa, que também foi lá, logo no início da corrida, então esse resultado está engasgado para a gente”, contou.