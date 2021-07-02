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Velocidade

Piloto capixaba acelera no maior parque automobilístico da América Latina

Hugo Cibien participa da terceira etapa da Império Endurance Brasil, que acontece neste sábado, dia 03 de julho, no Velopark, no Rio Grande do Sul, com o desafio de driblar as baixas temperaturas registradas na região

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 14:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2021 às 14:48
Hugo Cibien está preparado para fazer uma boa corrida no Rio Grande do Sul
Hugo Cibien está preparado para fazer uma boa corrida no Rio Grande do Sul Crédito: Cintia Azevedo/Divulgação
A próxima etapa da Império Endurance Brasil, prova de longa duração que reúne os carros mais rápidos do país, tem data e local para acontecer. Será neste sábado, dia 03 de julho, no Velopark, no Rio Grande do Sul. E tem capixaba pronto para acelerar no maior parque automobilístico da América Latina. Após intensificar a rotina de preparação no simulador, além de treinos físicos e mentais, o piloto Hugo Cibien está preparado para a terceira prova do campeonato.
Já nesta quinta e sexta, Cibien realiza os treinos de reconhecimento de pista e classificatório. O atleta lembra que já correu neste autódromo, porém, desta vez, enfrenta um novo desafio: as baixíssimas temperaturas registradas na região sul, ficando abaixo de zero e com geadas. “Se gear, a pista com certeza fica mais escorregadia e o frio interfere no acerto do carro, calibragem dos pneus que demoram mais a atingir temperatura ideal, isto complica um pouco para a volta rápida de qualificação. Na corrida, esse frio, se associado à chuva, complica para o piloto pois o carro é aberto”, explica.

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Hugo Cibien quer voar baixo em mais uma competição
Hugo Cibien quer voar baixo em mais uma competição Crédito: Cintia Azevedo/Divulgação
Entre uma etapa e outra, além de contar com a ajuda do simulador, Hugo também tem ido a um kartódromo de Vitória para ter um contato maior com a pista.
“Na última etapa, realizada em Curitiba, tivemos problemas com o nosso carro e aproveitamos para fazer algumas modificações na central eletrônica, já que teremos 3 etapas seguidas com pouco intervalo: Velopark no sábado, Interlagos e Santa Cruz do Sul na sequência. Com isso, não pudemos realizar treinos com ele neste período na pista, e fazer essa associação entre a tecnologia e o kart, único recurso com pista disponível no Estado, já nos possibilita desenvolver melhor reflexos, e relembrar o traçado para a prova”, relata Hugo Cibien.

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