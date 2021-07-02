Piloto capixaba acelera no maior parque automobilístico da América Latina

Hugo Cibien está preparado para fazer uma boa corrida no Rio Grande do Sul Crédito: Cintia Azevedo/Divulgação

A próxima etapa da Império Endurance Brasil, prova de longa duração que reúne os carros mais rápidos do país, tem data e local para acontecer. Será neste sábado, dia 03 de julho, no Velopark, no Rio Grande do Sul. E tem capixaba pronto para acelerar no maior parque automobilístico da América Latina. Após intensificar a rotina de preparação no simulador, além de treinos físicos e mentais, o piloto Hugo Cibien está preparado para a terceira prova do campeonato.

Já nesta quinta e sexta, Cibien realiza os treinos de reconhecimento de pista e classificatório. O atleta lembra que já correu neste autódromo, porém, desta vez, enfrenta um novo desafio: as baixíssimas temperaturas registradas na região sul, ficando abaixo de zero e com geadas. “Se gear, a pista com certeza fica mais escorregadia e o frio interfere no acerto do carro, calibragem dos pneus que demoram mais a atingir temperatura ideal, isto complica um pouco para a volta rápida de qualificação. Na corrida, esse frio, se associado à chuva, complica para o piloto pois o carro é aberto”, explica.

Hugo Cibien quer voar baixo em mais uma competição Crédito: Cintia Azevedo/Divulgação

Entre uma etapa e outra, além de contar com a ajuda do simulador, Hugo também tem ido a um kartódromo de Vitória para ter um contato maior com a pista.