Piloto capixaba acelera no maior parque automobilístico da América Latina

A próxima etapa da Império Endurance Brasil, prova de longa duração que reúne os carros mais rápidos do país, tem data e local para acontecer. Será neste sábado, dia 03 de julho, no Velopark, no Rio Grande do Sul. E tem capixaba pronto para acelerar no maior parque automobilístico da América Latina. Após intensificar a rotina de preparação no simulador, além de treinos físicos e mentais, o piloto Hugo Cibien está preparado para a terceira prova do campeonato.
Já nesta quinta e sexta, Cibien realiza os treinos de reconhecimento de pista e classificatório. O atleta lembra que já correu neste autódromo, porém, desta vez, enfrenta um novo desafio: as baixíssimas temperaturas registradas na região sul, ficando abaixo de zero e com geadas. “Se gear, a pista com certeza fica mais escorregadia e o frio interfere no acerto do carro, calibragem dos pneus que demoram mais a atingir temperatura ideal, isto complica um pouco para a volta rápida de qualificação. Na corrida, esse frio, se associado à chuva, complica para o piloto pois o carro é aberto”, explica.
Entre uma etapa e outra, além de contar com a ajuda do simulador, Hugo também tem ido a um kartódromo de Vitória para ter um contato maior com a pista.
“Na última etapa, realizada em Curitiba, tivemos problemas com o nosso carro e aproveitamos para fazer algumas modificações na central eletrônica, já que teremos 3 etapas seguidas com pouco intervalo: Velopark no sábado, Interlagos e Santa Cruz do Sul na sequência. Com isso, não pudemos realizar treinos com ele neste período na pista, e fazer essa associação entre a tecnologia e o kart, único recurso com pista disponível no Estado, já nos possibilita desenvolver melhor reflexos, e relembrar o traçado para a prova”, relata Hugo Cibien.