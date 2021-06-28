Futebol de Areia

SEG vence o Vilavelhense e conquista o Campeonato Metropolitano 2021

Em duelo de estreantes no torneio, o time com raízes no bairro Goiabeiras, em Vitória, o SEG, derrotou por 4 a 3 a equipe do Vilavelhense  faturou a taça

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 17:57

Redação de A Gazeta

28 jun 2021 às 17:57
SEG comemora o título Crédito: João Brito/Fecabes
Não foi só no módulo feminino que o Metropolitano contou com uma equipe campeã de forma inédita. Em duelo de estreantes no torneio, o time com raízes no bairro Goiabeiras, em Vitória, o SEG, derrotou por 4 a 3 a equipe do Vilavelhense na grande final do módulo masculino, e faturou a taça de campeão. A partida aconteceu na manhã deste domingo (27), no Tancredão
O triunfo foi construído pouco a pouco, e o que se viu na arena foi um grande jogo, com muitos gols e muita disputa. À frente do placar por duas oportunidades antes de sacramentar a vitória nos minutos finais, os gols do SEG foram marcados por: Thiago (2x), Luís Guilherme, Pedro Henrique e Dário. A equipe de Vila Velha descontou com: Alan Faria, Jonathan e Leonardo (2x).
Com isso, o Metropolitano 2021 é finalizado com títulos de equipes estreantes na competição. Pelo módulo feminino, o Vilavelhense, na última semana, e neste domingo, pelo masculino, o time SEG levou a melhor e conquistou o troféu.

3º LUGAR

Antes da decisão, o Tancredão foi palco da  decisão de terceiro lugar do Metropolitano 2021. Em partida equilibrada, o time Craques da Praia levou a melhor sobre o Juventude, por 4 a 2, ficou com a terceira colocação. Estão garantidos na próxima edição do Metropolitano: SEG, Vilavelhense, Craques da Praia, Juventude, Santa Lúcia e Vilavelha Beach Soccer. Arsenal de Viana e PSNE participarão de uma seletiva para retornar ao torneio.

