Piloto capixaba garante lugar no pódio da ‘Império Endurance Brasil’

Hugo Cibien voou baixo para assegurar a segunda colocação em Goiânia Crédito: Cintia Azevedo/Divulgação

Teve capixaba subindo no pódio da Império Endurance Brasil, no último sábado (01), em Goiânia. Ao lado dos parceiros de equipe João Luiz Quagliato e Luiz Cesar Junior, Hugo Cibien conquistou o segundo lugar na competição, na categoria P3, de protótipos de alta performance. O atleta integra a LT Team, equipe comandada pelo piloto de Fórmula Truck Leandro Totti, tricampeão da categoria.

A equipe largou em último na categoria, pois não participou do treino classificatório na sexta-feira. “Nosso carro estava todo ajustado para o seco e na sexta havia chuva e pista molhada. Como a previsão para o sábado era de tempo firme, mantivemos o acerto do automóvel e optamos por não classificar, afinal, em prova de endurance, a posição de largada é menos importante para um bom resultado”, destaca Cibien.

Hugo assumiu o carro por duas vezes, sendo o responsável por finalizar o circuito. “Na última hora de corrida, peguei o carro com duas voltas de diferença para o primeiro colocado, conseguimos reduzir em uma volta e, faltando uns 15 minutos para o fim da prova, o carro começou a ter problemas no motor e possibilidade de pegar fogo”, lembra.

Hugo Cibien no pódio com sua equipe Crédito: Cintia Azevedo/Divulgação

Mesmo com a perda de rendimento do carro, a equipe foi para o box traçando estratégias para que se mantivessem entre os 3 primeiros colocados. Deu certo! Hugo, João e Luiz começaram a temporada 2021 com o vice-campeonato.

Agora, o piloto capixaba mantém o foco e a preparação para a segunda etapa da Império Endurance, que acontece no dia 5 de junho, em Curitiba.