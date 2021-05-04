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Automobilismo

Piloto capixaba garante lugar no pódio da ‘Império Endurance Brasil’

Mesmo largando na última colocação da categoria P3, Hugo Cibien e a equipe LT Team ficaram em segundo lugar na primeira etapa da competição, realizada em Goiânia

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 22:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2021 às 22:13
Hugo Cibien
Hugo Cibien voou baixo para assegurar a segunda colocação em Goiânia Crédito: Cintia Azevedo/Divulgação
Teve capixaba subindo no pódio da Império Endurance Brasil, no último sábado (01), em Goiânia. Ao lado dos parceiros de equipe João Luiz Quagliato e Luiz Cesar Junior, Hugo Cibien conquistou o segundo lugar na competição, na categoria P3, de protótipos de alta performance. O atleta integra a LT Team, equipe comandada pelo piloto de Fórmula Truck Leandro Totti, tricampeão da categoria.
A equipe largou em último na categoria, pois não participou do treino classificatório na sexta-feira. “Nosso carro estava todo ajustado para o seco e na sexta havia chuva e pista molhada. Como a previsão para o sábado era de tempo firme, mantivemos o acerto do automóvel e optamos por não classificar, afinal, em prova de endurance, a posição de largada é menos importante para um bom resultado”, destaca Cibien.
Hugo assumiu o carro por duas vezes, sendo o responsável por finalizar o circuito. “Na última hora de corrida, peguei o carro com duas voltas de diferença para o primeiro colocado, conseguimos reduzir em uma volta e, faltando uns 15 minutos para o fim da prova, o carro começou a ter problemas no motor e possibilidade de pegar fogo”, lembra.

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Hugo Cibien
Hugo Cibien no pódio com sua equipe Crédito: Cintia Azevedo/Divulgação
Mesmo com a perda de rendimento do carro, a equipe foi para o box traçando estratégias para que se mantivessem entre os 3 primeiros colocados. Deu certo! Hugo, João e Luiz começaram a temporada 2021 com o vice-campeonato.
Agora, o piloto capixaba mantém o foco e a preparação para a segunda etapa da Império Endurance, que acontece no dia 5 de junho, em Curitiba.
“Para a próxima etapa, a expectativa é que coloquemos mais vezes o carro na pista para treinar. Além disso, continuarei os treinos no simulador, que também é muito importante para conhecermos o comportamento do carro e traçado, por exemplo. Vou manter os treinos físicos com personal em estúdio e esportes como beach tennis, que trabalham a resistência, e também os trabalhos mentais, praticando meditação e neurofeedback, uma técnica para melhorar o funcionamento cerebral e estimular a atenção plena, fundamental quando se está a 200km/h”, explica.

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