Brasileiros são desclassificados do revezamento 4x100m no mundial de atletismo

Um dia após as mulheres serem eliminadas, os homens repetiram a dose e também foram desclassificados no revezamento 4x100m no mundial de atletismo, na Polônia. A punição aconteceu porque Derick Silva pisou na linha e queimou a raia de dentro na segunda troca de bastão do revezamento.
A desclassificação veio minutos depois após a seleção ficar com a prata na prova. Gana, que tinha ficado com o bronze, também foi desclassificada. O pódio ficou assim: África do Sul, campeã mundial com 38s71, Itália em segundo, com 39s21 e Japão com 39s42. O Brasil tinha feito o tempo de 38s72. Curiosamente, a infração de Silva foi a mesma de Ana Carolina Azevedo no último sábado.
Medalha nos 4x400m mista
Na prova mista do 4x400m, o Brasil ficou com a prata após terminar a prova com o tempo de 3min17s54, atrás da Itália, com 3min16s60. A medalha de bronze ficou com a República Dominicana, com 3min17s58. O time foi composto por Alison dos Santos, Anderson Henriques, Tiffani Marinho e Geisa Coutinho.