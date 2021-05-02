Brasileiros são desclassificados do revezamento 4x100m no mundial de atletismo

Um dia após as mulheres serem eliminadas, os homens repetiram a dose e também foram desclassificados no revezamento 4x100m no mundial de atletismo, na Polônia. A punição aconteceu porque Derick Silva pisou na linha e queimou a raia de dentro na segunda troca de bastão do revezamento.

A desclassificação veio minutos depois após a seleção ficar com a prata na prova. Gana, que tinha ficado com o bronze, também foi desclassificada. O pódio ficou assim: África do Sul, campeã mundial com 38s71, Itália em segundo, com 39s21 e Japão com 39s42. O Brasil tinha feito o tempo de 38s72. Curiosamente, a infração de Silva foi a mesma de Ana Carolina Azevedo no último sábado.

Medalha nos 4x400m mista