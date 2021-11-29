Piloto capixaba segue na disputa por título na Império Endurance Brasil

Hugo Cibien segue na disputa pelo título da temporada da categoria P3 da Impário Crédito: Ricardo Saibro/Divulgação

O piloto capixaba Hugo Cibien conquistou, ao lado de Luiz Cesar Jr, o segundo lugar na penúltima etapa da Império Endurance Brasil, que aconteceu nesse sábado (27), em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

Em uma corrida difícil, ele largou na quinta posição e pilotou a primeira e terceira hora, das quatro horas de corrida. Na primeira hora, o câmbio apresentou problemas, porém Hugo conseguiu entregar o carro para Luiz em terceiro lugar. E ao pegar o carro novamente, na terceira hora, o problema parecia ter normalizado após as paradas nos boxes, e dessa vez conseguiu assumir a primeira colocação, entregando o carro com uma volta de vantagem para o segundo colocado no início da quarta hora de prova.

Luiz Cesar Jr e o capixaba Hugo Cibien ficaram com a segunda colocação na penúltima etapa da temporada Crédito: Ricardo Saibro/Divulgação

A posição foi mantida, mas o problema do câmbio retornou faltando vinte minutos para finalizar a corrida, e foi necessário nova parada nos boxes. Luiz foi obrigado a terminar a prova apenas com a quarta marcha, o que levou a parceria a perder a liderança. No entanto, a segunda colocação levou Hugo Cibien e Luiz Cesar Jr. a se aproximarem dos líderes do campeonato, Tiel Andrade e João Pedro Maia, que encerraram a disputa na quarta posição.

"O saldo foi positivo, a etapa foi difícil, a equipe LT Team trabalhou muito. No fim perdemos a vitória, mas ela ficou em casa já que o outro carro da equipe venceu, com Guga Ghizo e Sarin Carlesso, marcando a primeira dobradinha do ano", afirmou Hugo.