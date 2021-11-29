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Automobilismo

Piloto capixaba segue na disputa por título na Império Endurance Brasil

Ao lado de ao lado de Luiz Cesar Jr, Hugo Cibien representa o ES na categoria P3 da competição e chega a última etapa com chances de ficar no topo do pódio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2021 às 19:54

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 19:54

Hugo Cibien segue na disputa pelo título da temporada da categoria P3 da Império Endurance Brasil
Hugo Cibien segue na disputa pelo título da temporada da categoria P3 da Impário Crédito: Ricardo Saibro/Divulgação
O piloto capixaba Hugo Cibien conquistou, ao lado de Luiz Cesar Jr, o segundo lugar na penúltima etapa da Império Endurance Brasil, que aconteceu nesse sábado (27), em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.
Em uma corrida difícil, ele largou na quinta posição e pilotou a primeira e terceira hora, das quatro horas de corrida. Na primeira hora, o câmbio apresentou problemas, porém Hugo conseguiu entregar o carro para Luiz em terceiro lugar. E ao pegar o carro novamente, na terceira hora, o problema parecia ter normalizado após as paradas nos boxes, e dessa vez conseguiu assumir a primeira colocação, entregando o carro com uma volta de vantagem para o segundo colocado no início da quarta hora de prova.

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Luiz Cesar Jr e o capixaba Hugo Cibien ficaram com a segunda colocação na penúltima etapa da temporada
Luiz Cesar Jr e o capixaba Hugo Cibien ficaram com a segunda colocação na penúltima etapa da temporada Crédito: Ricardo Saibro/Divulgação
A posição foi mantida, mas o problema do câmbio retornou faltando vinte minutos para finalizar a corrida, e foi necessário nova parada nos boxes. Luiz foi obrigado a terminar a prova apenas com a quarta marcha, o que levou a parceria a perder a liderança. No entanto, a segunda colocação levou Hugo Cibien e Luiz Cesar Jr. a se aproximarem dos líderes do campeonato, Tiel Andrade e João Pedro Maia, que encerraram a disputa na quarta posição.
"O saldo foi positivo, a etapa foi difícil, a equipe LT Team trabalhou muito. No fim perdemos a vitória, mas ela ficou em casa já que o outro carro da equipe venceu, com Guga Ghizo e Sarin Carlesso, marcando a primeira dobradinha do ano", afirmou Hugo.
Com esse resultado, o piloto capixaba segue na disputa do título da temporada. A próxima corrida será no dia 18 de dezembro em Goiânia.

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