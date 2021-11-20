E-Taça EDP 2021: definidas as comunidades que disputarão a grande final

Semifinais da E-Taça EDP das Comunidades foram disputadas neste sábado (20) Crédito: William de Abreu

A Gazeta. Os finalistas da E-Taça EDP das Comunidades 2021 foram conhecidos neste sábado (20). Na categoria masculina, São Pedro - que busca o bicampeonato da competição - e Barra do Jucu farão a finalíssima, enquanto no feminino Muquiçaba - que também procura a segunda conquista consecutiva da taça - e Perocão se enfrentam no clássico de Guarapari valendo o título. A grande decisão será disputada no dia 5 de dezembro e as partidas serão transmitidas ao vivo pelo site de

São Pedro confirmou o favoritismo e deixou para trás a também forte equipe de Novo Porto Canoa para carimbar a vaga na final. Já Barra do Jucu se classificou em dois confrontos disputados, com a vaga sendo definida nos últimos minutos da partida de volta. Quanto o jogo se encaminhava para a prorrogação, Danilo Assis fez o gol que salvou a equipe.

Semifinais da E-Taça EDP das Comunidades foram disputadas neste sábado (20) Crédito: William de Abreu

A final feminina reserva um confronto que promete pegar fogo: o dérbi de Guarapari, entre Perocão e Muquiçaba. Perocão, inclusive, conta com duas atletas que estavam no plantel de Muquiçaba na conquista do título da E-Taça EDP das Comunidades em 2020. A rivalidade, portanto, não promete ficar apenas nas telas.

GOL NO FINAL DEFINE SEMI MASCULINA

Barra do Jucu suou até a última gota para garantir a vaga na final, tanto em termos de esforço quanto de nervosismo pela dificuldade da partida. A equipe venceu o primeiro confronto contra Muquiçaba por 2 a 0, mas perdia pelo mesmo placar no jogo de volta, o que levaria a decisão da vaga para a prorrogação. Isso até os 80 minutos de jogo, quando Danilo Assis fez o gol salvador que garantiu a classificação do time.

"A partida foi bastante complicada. A gente estudou bastante a equipe deles, vimos jogos deles e sabíamos que iria ser uma equipes difícil de enfrentar. Mas a gente manteve o controle a todo o momento da partida e sabia que o resultado iria vir. Na final, o favoritismo está todo o lado deles (São Pedro), são os atuais campeões, mas temos duas semanas para a gente se preparar bem", afirmou Danilo.

Barra do Jucu carimbou a vaga na final em jogo apertado Crédito: William de Abreu

São Pedro, por sua vez, fez valer o favoritismo. A equipe chegou ás semifinais com moral, mas o adversário não facilitou. Novo Porto Canoa atuou bem e impôs dificuldades aos atuais campeões, mas não segurou o ímpeto do ataque da equipe rival. Gabriel Endlich, que atuou na partida decisiva e marcou o gol de empate do jogo de volta, valorizou a conquista da vaga.

"Nós treinamos muito para chegar nessa disputa para sermos campeões. Estou muito feliz por ter ajudado minha equipe a se classificar, os meninos estão de parabéns. Vamos para a final e, se Deus quiser, vamos sair campeões de novo. Vamos treinar mais para a final e quem vier, vamos bater de frente", argumentou.

São Pedro avançou à final e vai disputar o bicampeonato no masculino Crédito: William de Abreu

DÉRBI DE GUARAPARI NA DECISÃO FEMININA

Atuais campeãs da E-Taça EDP das Comunidades 2021, Muquiçaba venceu Gurigica com propriedade na semifinal e mostrou a força da equipe, mesmo depois de passar por uma reformulação para a disputa deste ano. A atleta Kaylane Santos ressaltou o rápido entrosamento com as novas colegas e previu uma final disputada, no clássico local contra Perocão.

"A gente sabia que poderia chegar na final. Tivemos desfalques importantes, que a gente vai enfrentar agora na final, mas a gente sabia do potencial das meninas e arrumamos outras meninas que já tinham contato com o jogo e ficou mais fácil, o time se entrosou muito rápido, então acho que a gente merece estar na final. Vamos enfrentar colegas do ano passado, nosso ex-técnico. Eu espero que seja um jogo amigável, mas final é final e clássico é clássico", cravou a atleta.

Perocão vai decidir o título contra Muquiçaba no dérbi de Guarapari Crédito: William de Abreu

Para a disputa da E-Taça EDP das Comunidades de 2021, Perocão recrutou duas jogadoras destaques justamente da atual campeã e adversária na disputa pelo título, Muquiçaba. A química da equipe logo fez efeito e as meninas conseguiram se classificar para a decisão. Amanda Alochio, atleta de Perocão, ressaltou a importância da equipe de chegar à final e valorizou a presença de duas equipes de Guarapari na decisão.