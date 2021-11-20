E-Taça EDP 2021: definidas as comunidades que disputarão a grande final

Os finalistas da E-Taça EDP das Comunidades 2021 foram conhecidos neste sábado (20). Na categoria masculina, São Pedro - que busca o bicampeonato da competição - e Barra do Jucu farão a finalíssima, enquanto no feminino Muquiçaba - que também procura a segunda conquista consecutiva da taça - e Perocão se enfrentam no clássico de Guarapari valendo o título. A grande decisão será disputada no dia 5 de dezembro e as partidas serão transmitidas ao vivo pelo site de A Gazeta.
São Pedro confirmou o favoritismo e deixou para trás a também forte equipe de Novo Porto Canoa para carimbar a vaga na final. Já Barra do Jucu se classificou em dois confrontos disputados, com a vaga sendo definida nos últimos minutos da partida de volta. Quanto o jogo se encaminhava para a prorrogação, Danilo Assis fez o gol que salvou a equipe.
A final feminina reserva um confronto que promete pegar fogo: o dérbi de Guarapari, entre Perocão e Muquiçaba. Perocão, inclusive, conta com duas atletas que estavam no plantel de Muquiçaba na conquista do título da E-Taça EDP das Comunidades em 2020. A rivalidade, portanto, não promete ficar apenas nas telas.
GOL NO FINAL DEFINE SEMI MASCULINA
Barra do Jucu suou até a última gota para garantir a vaga na final, tanto em termos de esforço quanto de nervosismo pela dificuldade da partida. A equipe venceu o primeiro confronto contra Muquiçaba por 2 a 0, mas perdia pelo mesmo placar no jogo de volta, o que levaria a decisão da vaga para a prorrogação. Isso até os 80 minutos de jogo, quando Danilo Assis fez o gol salvador que garantiu a classificação do time.
"A partida foi bastante complicada. A gente estudou bastante a equipe deles, vimos jogos deles e sabíamos que iria ser uma equipes difícil de enfrentar. Mas a gente manteve o controle a todo o momento da partida e sabia que o resultado iria vir. Na final, o favoritismo está todo o lado deles (São Pedro), são os atuais campeões, mas temos duas semanas para a gente se preparar bem", afirmou Danilo.
São Pedro, por sua vez, fez valer o favoritismo. A equipe chegou ás semifinais com moral, mas o adversário não facilitou. Novo Porto Canoa atuou bem e impôs dificuldades aos atuais campeões, mas não segurou o ímpeto do ataque da equipe rival. Gabriel Endlich, que atuou na partida decisiva e marcou o gol de empate do jogo de volta, valorizou a conquista da vaga.
"Nós treinamos muito para chegar nessa disputa para sermos campeões. Estou muito feliz por ter ajudado minha equipe a se classificar, os meninos estão de parabéns. Vamos para a final e, se Deus quiser, vamos sair campeões de novo. Vamos treinar mais para a final e quem vier, vamos bater de frente", argumentou.
DÉRBI DE GUARAPARI NA DECISÃO FEMININA
Atuais campeãs da E-Taça EDP das Comunidades 2021, Muquiçaba venceu Gurigica com propriedade na semifinal e mostrou a força da equipe, mesmo depois de passar por uma reformulação para a disputa deste ano. A atleta Kaylane Santos ressaltou o rápido entrosamento com as novas colegas e previu uma final disputada, no clássico local contra Perocão.
"A gente sabia que poderia chegar na final. Tivemos desfalques importantes, que a gente vai enfrentar agora na final, mas a gente sabia do potencial das meninas e arrumamos outras meninas que já tinham contato com o jogo e ficou mais fácil, o time se entrosou muito rápido, então acho que a gente merece estar na final. Vamos enfrentar colegas do ano passado, nosso ex-técnico. Eu espero que seja um jogo amigável, mas final é final e clássico é clássico", cravou a atleta.
Para a disputa da E-Taça EDP das Comunidades de 2021, Perocão recrutou duas jogadoras destaques justamente da atual campeã e adversária na disputa pelo título, Muquiçaba. A química da equipe logo fez efeito e as meninas conseguiram se classificar para a decisão. Amanda Alochio, atleta de Perocão, ressaltou a importância da equipe de chegar à final e valorizou a presença de duas equipes de Guarapari na decisão.
"A gente vem de um trabalho de treino semanalmente, a gente fica muito feliz de poder representar nossa cidade e, principalmente, nossa comunidade, em meio às dificuldades que a gente vive. Então, chegar até aqui é muito gratificante. Vai ser um jogo muito difícil, Muquiçaba é tri campeã da Taça EDP, de Guarapari também. Eu fico muito feliz de ver duas comunidades da nossa cidade. Vai ser um jogão, muito aberto e não sei quem é o favorito, porque são dois times muito bons que vem de resultados importantes", salientou.