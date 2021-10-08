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Atuais campeões, São Pedro participa de quiz da E-Taça EDP das Comunidades

Atletas de São Pedro participaram do quiz e responderam perguntas sobre o Fifa 21, versão do jogo que será utilizada na E-Taça EDP das Comunidades desse ano

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 19:58

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

08 out 2021 às 19:58
Quiz Taça EDP das Comunidades
Atletas do São Pedro vão buscar o bi campeonato da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Fernando Madeira
E-Taça EDP das Comunidades vai começar no próximo dia 30 e os e-atletas que vão participar da competição já estão treinando com tudo para chegarem preparados na disputa. Garantidíssimos nesta edição, os atuais campeões São Pedro vem com confiança para conquistar a taça no jogo de futebol virtual pelo segundo ano consecutivo.
E será que os meninos sabem tudo mesmo de Fifa? Bom, com o controle na mão eles provaram que são feras no game. Mas, para testar o conhecimento dos meninos, a gente resolveu colocar eles em uma parada dura: um quiz sobre o Fifa 21, que é a versão do jogo que vai ser utilizada na disputa da E-Taça EDP 2021. 
Foram oito perguntas sobre o jogo e um bate-papo super legal com os meninos, que já estão ansiosos para começarem logo a defesa do campeonato. Mas e aí, será que eles se saíram bem? Confira abaixo o vídeo:
O técnico de São Pedro, Rafael Neres, garantiu que os meninos estão preparados para tentarem conquistar o bi campeonato da competição. Ele disse saber que, por serem os atuais campeões, são o time a ser batido, mas confia nos e-atletas para levarem a taça mais uma vez para casa.
"A expectativa é a melhor possível, a molecada está treinando, está empolgada sim. Nós recrutamos mais atletas para defender esse título, somos o time a ser batido, as outras equipes vão vir para cima, mas a gente vai estar preparado", afirmou.
Neste ano, os meninos têm a chance de levar para casa um curso de curta duração com temática escolhida pela comunidade vencedora, o que, para Rafael, é uma motivação a mais para a conquista do campeonato. Ele comemorou a chance de, com a premiação, dar uma oportunidade de estudos aos e-atletas.
"É uma motivação a mais. Alguns meninos que não têm uma certa qualificação podem fazer esse curso para se qualificarem no mercado de trabalho. Além do videogame para cada um, os meninos enchem os olhos, né", disse o técnico.

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