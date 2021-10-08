Atuais campeões, São Pedro participa de quiz da E-Taça EDP das Comunidades

Atletas do São Pedro vão buscar o bi campeonato da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Fernando Madeira

E-Taça EDP das Comunidades vai começar no próximo dia 30 e os e-atletas que vão participar da competição já estão treinando com tudo para chegarem preparados na disputa. Garantidíssimos nesta edição, os atuais campeões São Pedro vem com confiança para conquistar a taça no jogo de futebol virtual pelo segundo ano consecutivo.

E será que os meninos sabem tudo mesmo de Fifa? Bom, com o controle na mão eles provaram que são feras no game. Mas, para testar o conhecimento dos meninos, a gente resolveu colocar eles em uma parada dura: um quiz sobre o Fifa 21, que é a versão do jogo que vai ser utilizada na disputa da E-Taça EDP 2021.

Foram oito perguntas sobre o jogo e um bate-papo super legal com os meninos, que já estão ansiosos para começarem logo a defesa do campeonato. Mas e aí, será que eles se saíram bem? Confira abaixo o vídeo:

O técnico de São Pedro, Rafael Neres, garantiu que os meninos estão preparados para tentarem conquistar o bi campeonato da competição. Ele disse saber que, por serem os atuais campeões, são o time a ser batido, mas confia nos e-atletas para levarem a taça mais uma vez para casa.

"A expectativa é a melhor possível, a molecada está treinando, está empolgada sim. Nós recrutamos mais atletas para defender esse título, somos o time a ser batido, as outras equipes vão vir para cima, mas a gente vai estar preparado", afirmou.

Neste ano, os meninos têm a chance de levar para casa um curso de curta duração com temática escolhida pela comunidade vencedora, o que, para Rafael, é uma motivação a mais para a conquista do campeonato. Ele comemorou a chance de, com a premiação, dar uma oportunidade de estudos aos e-atletas.