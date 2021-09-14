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E-esportes

Taça EDP das Comunidades terá sua segunda edição virtual em 2021

Disputa começa no dia 30 de outubro e vai até o dia cinco de dezembro, respeitando os protocolos de segurança da Covid-19; ao todo, serão 198 jogos transmitidos ao vivo
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 set 2021 às 16:40

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 16:40

E-Taça EDP das Comunidades tem inscrições abertas a partir dessa terça-feira (14)
E-Taça EDP das Comunidades tem inscrições abertas a partir dessa terça-feira (14) Crédito: Daniel Pasti
Repetindo a fórmula que foi sucesso em 2020 e tendo em mente os protocolos de segurança para impedir a transmissão da Covid-19, a E-Taça EDP das Comunidades terá sua segunda edição virtual em 2021. Entre os dias 30 de outubro e cinco de dezembro, serão 198 partidas disputadas e transmitidas ao vivo no site de A Gazeta. Poderão participar meninos e meninas com idade entre 17 e 20 anos.
As inscrições para o campeonato começam nesta terça-feira (14) e vão até o próximo dia 30. O torneio será disputado nas dependências da Rede Gazeta e os participantes das comunidades selecionadas terão recursos tecnológicos à disposição. Além disso, serão seguidos os protocolos de segurança contra a Covid-19, como uso obrigatório de máscaras e distanciamento social.
Os participantes das comunidades campeãs receberão um console cada um, além de um curso de curta duração com a temática escolhidas pelas equipes (empreendedorismo, tecnologia etc.) de forma gratuita. O segundo e o terceiro lugar, do masculino e do feminino, ganharão um jogo de uniforme completo.

Lançamento da E-Taça EDP das Comunidades 2021

A E-Taça EDP das Comunidades ainda contará com uma página especial em agazeta.com.br ao longo do torneio. Será possível acessar matérias sobre os jogos, tabelas, galerias de fotos, o regulamento e histórias de atletas que competirem. Assim como no ano anterior, a edição 2021 também contará com o Aplicativo Taça EDP, com tudo sobre o campeonato. Além de disponibilizar os dados, os usuários poderão receber notificações de suas comunidades em tempo real.
A E-Taça EDP segue uma tendência mundial. Segundo números do Newzoo, instituto que realiza pesquisas sobre o mercado de games, o Brasil é o terceiro país com maior número de fãs da modalidade: são mais de 9 milhões de entusiastas. O país fica atrás apenas da China (75 milhões) e dos Estados Unidos (22,4 milhões).
Marcelo Siqueira, representante da CDC valorizou o formato virtual da Taça EDP das Comunidades
Marcelo Siqueira, representante da CDC valorizou o formato virtual da Taça EDP das Comunidades Crédito: Daniel Pasti
O representante da Central das Comunidades, Marcelo Siqueira, valorizou o formato virtual da Taça EDP das Comunidades. Ele afirmou que o futebol é um esporte que promove a inclusão, mas que o modelo virtual, estabelecido na edição de 2020, cresceu bastante e deve continuar para os próximos anos.
"Essas comunidades já vivem em um dia a dia complicado, a gente não sabe as vezes como foi o dia do menino, como é o pai, a mãe. O futebol, presencial, é monstruoso, a abertura é sempre legal dentro dos estádios, mas agora a gente inicia essa nova tomada do virtual e tenho certeza que, no ano que vem, vamos vir com ele ainda mais vitorioso", disse.

TORCIDA MAIS ANIMADA SERÁ PREMIADA

O concurso que "Que torcida é essa?" continuará premiando a torcida mais engajada, mas, por conta das restrições, será analisado o comportamento nas redes sociais e também o TORCEDOR EDP será premiado: o autor da melhor foto durante o campeonato virtual ganhará um Smartphone.

CRONOGRAMA

  • Inscrições – 14/09 a 30/09
  • Divulgação das comunidades – 05/10
  • Congresso Técnico – 07/10
  • Sorteio das Chaves – 27/10
  • Jogos classificatórios – 30 e 31/10 e 06 e 07/11
  • Oitavas de Final – 13/11
  • Quartas de Final – 14/11
  • Semifinais – 20/11
  • Final e Terceiro Lugar – 05/12

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