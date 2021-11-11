Fase de grupos da E-Taça EDP termina com média de 6,35 gols por jogo

Imagens do primeiro final de semana da E-Taça EDP das Comunidades 2021 Crédito: Thiago Zucatelli

uma média de 6,35 gol por jogo, a fase de grupos da Com um total de 762 gols marcados em 120 partidas entre as categorias feminina e masculina,, a fase de grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2021 terminou neste domingo (7). Os 16 times masculinos e as oito equipes femininas que avançaram dão início aos confrontos de mata-mata neste sábado (13), com todas as partidas transmitidas em A Gazeta.

Na categoria masculina, foram 663 gols marcados em 96 jogos - uma incrível média de 7,1 tentos por partida. A comunidade de São Pedro, atual campeã da E-Taça EDP, teve o melhor ataque da competição, com 54 bolas na rede em seis jogos.

Já na categoria feminina, foram 99 gols em 24 partidas, o que representa cerca de 4,1 gols marcados em cada confronto. Muquiçaba, a outra comunidade que defende o título neste ano, foi o melhor ataque: 21 gols em quatro partidas disputadas.

São Pedro tem o melhor ataque da competição na categoria masculina, com 54 gols marcados Crédito: Thiago Zucatelli/CDC

Os artilheiros da competição até o momento são Rayssa Flores, de Muquiçaba, com oito gols marcados, e Kauã, de São Francisco, que colocou 16 bolas nas redes dos adversários. Em entrevista logo após a classificação, Rayssa valorizou a conquista da vaga para um time que foi reformulado para a disputa da competição.

“Foi muito bom, porque na outra chave tem os times mais fortes, pegamos os times medianos e conseguimos nos classificar, foi o melhor para a gente. Foi importante porque o time passou por uma reformulação e, agora, vamos seguir mais treinadas. A gente, agora, entra com confiança e melhor no campeonato", argumentou.

ESTREANTES CONSEGUEM DOBRADINHA

Duas comunidades estreantes na competição conseguiram a classificação nas categorias masculina e feminina, carimbando a famosa "dobradinha". Residencial Vista do Mestre e Nova Esperança, que disputam a E-Taça EDP das Comunidades pela primeira vez em 2021, avançaram à próxima fase tanto entre os meninos, quanto entre as meninas.

Residencial Vista do Mestre avançou bem na categoria feminina, em primeiro lugar do grupo com 100% de aproveitamento e uma defesa impecável, sem sofrer nenhum gol. No masculino, a equipe ficou em segundo lugar do grupo, com 10 pontos conquistados.

Já Nova Esperança terminou a primeira fase da competição em segundo lugar nas duas categorias, mas passando sufoco no grupo feminino: a equipe terminou com três pontos, empatada com Normília da Cunha, e avançou no critério de gols pró - 3 para Nova Esperança contra 2 de Normília da Cunha.

362 E-ATLETAS VACINADOS

Além da qualidade no ataque e na quantidade de gols marcados, os atletas da E-Taça EDP das Comunidades também mandaram bem na proteção à transmissão da Covid-19. Um levantamento realizado pela equipe da Rede Gazeta apontou que 362 participantes - entre atletas e técnicos - receberam ao menos a primeira dose da vacina contra a doença

Conforme o levantamento, dos 362 atletas e técnicos que confirmaram a imunização, 87,3% receberam a primeira dose e 12,7% estão com o esquema vacinal completo. A E-Taça EDP de 2021 está seguindo todos os protocolos para impedir o contágio da doença, como uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool para higienização das mãos, além do distanciamento social.

CONFIRA AS COMUNIDADES CLASSIFICADAS

Masculino

Grupo A: São Pedro e Padre Gabriel

Grupo B: São Francisco e Caratoíra

Grupo C: Nova Rosa da Penha e Argolas

Grupo D: Muquiçaba e Santa Terezinha

Grupo E: Novo Porto Canoa e Vistamar

Grupo F: Serra Dourada e Jardim Bela Vista

Grupo G: Feu Rosa e Nova Esperança

Grupo H: Barra do Jucu e Residencial Vista do Mestre

Feminino