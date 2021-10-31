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E-Taça EDP: mais comunidades garantem classificação no segundo dia de jogos

O domingo (31), segundo dia da competição de futebol virtual, teve as disputas dos Grupos C e D masculinos e do Grupo B feminino; confira os resultados

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 17:25

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 out 2021 às 17:25
E-Taça EDP das Comunidades 2021
E-Taça EDP das Comunidades 2021: segundo dia de competições neste domingo (31) Crédito: Thiago Zucatelli/CDC
Em mais um dia animado da E-Taça EDP das Comunidades 2021, mais times carimbaram a vaga para a próxima fase. Este domingo (31) reservou as disputas dos Grupos C e D da categoria masculina e do Grupo B da categoria feminina. Entre os meninos, Nova Rosa da Penha, Argolas, Muquiçaba e Santa Terezinha avançaram, enquanto as meninas de São Francisco e Padre Gabriel garantiram a classificação.
Apesar de avançarem em primeiro lugar do Grupo C, com seis vitórias em seis jogos e 35 gols pró, o trajeto de Nova Rosa da Penha não foi tão fácil assim. Isso porque a equipe teve que virar duas partidas em que saiu perdendo para conquistar a vitória. Quem conseguiu garantir os três pontos nos dois jogos foi o Ícaro Araújo, que ressaltou a dificuldade principalmente da segunda partida.
"A gente está muito feliz por conseguir vencer todas as partidas com um bom saldo de gols, estamos contentes com o resultado. Na primeira partida estávamos perdendo por 1 a 0 e consegui virar o jogo para 6 a 1 e, na segunda, consegui virar o jogo também para 2 a 1. Foi um jogo mais truncado, mas estou aqui para fazer o meu trabalho. Estou muito feliz e vamos para cima!", exclamou o e-atleta.
E-Taça EDP das Comunidades 2021
E-Taça EDP das Comunidades 2021: mais comunidades classificadas neste domingo (31) Crédito: Thiago Zucatelli/CDC
O Grupo B da categoria feminina reservou emoções até o último instante e terminou apertado: São Francisco terminou em primeiro lugar, com sete pontos, seguido por Padre Gabriel com seis e Nova Rosa da Penha com quatro. Apesar da dificuldade das partidas, a Dayane Cristina, de Padre Gabriel, destacou o empenho de toda a equipe para consegui avançar de fase.
"A gente está trabalhado muito para conquistar as vitórias e conseguir chegar até a final e eu creio que a gente vai chegar. A expectativa é essa, de chegar até a final e ganhar o título. Com uma ajudando a outra, conseguimos nos classificar bem para a próxima fase", disse a jogadora.
A E-Taça EDP das Comunidades 2021 volta no próximo final de semana, entre o sábado (6) e o domingo (7). Em disputa, estarão os Grupos E, F, G e H na categoria masculina e os Grupos C e D no feminino. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo pelo site de A Gazeta.

RESULTADOS DO DOMINGO (30)

Grupo C masculino:
  • Planalto Serrano 0 x 7 Nova Rosa da Penha
  • Barramares 0 x 5 Argolas
  • Nova Rosa da Penha 6 x 1 Argolas
  • Barramares 2 x 3 Planalto Serrano
  • Barramares 0 x 8 Nova Rosa da Penha
  • Argolas 5 x 0 Planalto Serrano
  • Nova Rosa da Penha 6 x 2 Planalto Serrano
  • Argolas 7 x 0 Barramares
  • Planalto Serrano 4 x 2 Barramares
  • Argolas 1 x 2 Nova Rosa da Penha
  • Planalto Serrano 4 x 2 Argolas
  • Nova Rosa da Penha 6 x 2 Barramares
Grupo D masculino
  • Tucum 3 x 0 Jesus de Nazareth
  • Santa Terezinha 1 x 5 Muquiçaba
  • Jesus de Nazareth 0 x 6 Santa Terezinha
  • Tucum 1 x 7 Muquiçaba
  • Muquiçaba 7 x 1 Jesus de Nazareth
  • Tucum 4 x 6 Santa Terezinha
  • Muquiçaba 5 x 4 Santa Terezinha
  • Jesus de Nazareth 4 x 5 Tucum
  • Santa Terezinha 5 x 4 Jesus de Nazareth
  • Muquiçaba 7 x 0 Tucum
  • Santa Terezinha 3 x 2 Tucum
  • Muquiçaba 5 x 1 Jesus de Nazareth
Grupo B Feminino:
  • São Francisco 2 x 3 Padre Gabriel
  • Padre Gabriel 5 x 0 Nova Rosa da Penha
  • Nova Rosa da Penha 2 x 2 São Francisco
  • Padre Gabriel 0 x 2 São Francisco
  • Nova Rosa da Penha 3 x 1 Padre Gabriel
  • São Francisco 1 x 0 Nova Rosa da Penha

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