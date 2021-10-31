E-Taça EDP: mais comunidades garantem classificação no segundo dia de jogos

E-Taça EDP das Comunidades 2021: segundo dia de competições neste domingo (31) Crédito: Thiago Zucatelli/CDC

Em mais um dia animado da E-Taça EDP das Comunidades 2021 , mais times carimbaram a vaga para a próxima fase. Este domingo (31) reservou as disputas dos Grupos C e D da categoria masculina e do Grupo B da categoria feminina. Entre os meninos, Nova Rosa da Penha, Argolas, Muquiçaba e Santa Terezinha avançaram, enquanto as meninas de São Francisco e Padre Gabriel garantiram a classificação.

Apesar de avançarem em primeiro lugar do Grupo C, com seis vitórias em seis jogos e 35 gols pró, o trajeto de Nova Rosa da Penha não foi tão fácil assim. Isso porque a equipe teve que virar duas partidas em que saiu perdendo para conquistar a vitória. Quem conseguiu garantir os três pontos nos dois jogos foi o Ícaro Araújo, que ressaltou a dificuldade principalmente da segunda partida.

"A gente está muito feliz por conseguir vencer todas as partidas com um bom saldo de gols, estamos contentes com o resultado. Na primeira partida estávamos perdendo por 1 a 0 e consegui virar o jogo para 6 a 1 e, na segunda, consegui virar o jogo também para 2 a 1. Foi um jogo mais truncado, mas estou aqui para fazer o meu trabalho. Estou muito feliz e vamos para cima!", exclamou o e-atleta.

E-Taça EDP das Comunidades 2021: mais comunidades classificadas neste domingo (31) Crédito: Thiago Zucatelli/CDC

O Grupo B da categoria feminina reservou emoções até o último instante e terminou apertado: São Francisco terminou em primeiro lugar, com sete pontos, seguido por Padre Gabriel com seis e Nova Rosa da Penha com quatro. Apesar da dificuldade das partidas, a Dayane Cristina, de Padre Gabriel, destacou o empenho de toda a equipe para consegui avançar de fase.

"A gente está trabalhado muito para conquistar as vitórias e conseguir chegar até a final e eu creio que a gente vai chegar. A expectativa é essa, de chegar até a final e ganhar o título. Com uma ajudando a outra, conseguimos nos classificar bem para a próxima fase", disse a jogadora.

A E-Taça EDP das Comunidades 2021 volta no próximo final de semana, entre o sábado (6) e o domingo (7). Em disputa, estarão os Grupos E, F, G e H na categoria masculina e os Grupos C e D no feminino. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo pelo site de A Gazeta.

RESULTADOS DO DOMINGO (30)

Grupo C masculino:

Planalto Serrano 0 x 7 Nova Rosa da Penha

Barramares 0 x 5 Argolas

Nova Rosa da Penha 6 x 1 Argolas

Barramares 2 x 3 Planalto Serrano

Barramares 0 x 8 Nova Rosa da Penha

Argolas 5 x 0 Planalto Serrano

Nova Rosa da Penha 6 x 2 Planalto Serrano

Argolas 7 x 0 Barramares

Planalto Serrano 4 x 2 Barramares

Argolas 1 x 2 Nova Rosa da Penha

Planalto Serrano 4 x 2 Argolas

Nova Rosa da Penha 6 x 2 Barramares

Grupo D masculino

Tucum 3 x 0 Jesus de Nazareth

Santa Terezinha 1 x 5 Muquiçaba

Jesus de Nazareth 0 x 6 Santa Terezinha

Tucum 1 x 7 Muquiçaba

Muquiçaba 7 x 1 Jesus de Nazareth

Tucum 4 x 6 Santa Terezinha

Muquiçaba 5 x 4 Santa Terezinha

Jesus de Nazareth 4 x 5 Tucum

Santa Terezinha 5 x 4 Jesus de Nazareth

Muquiçaba 7 x 0 Tucum

Santa Terezinha 3 x 2 Tucum

Muquiçaba 5 x 1 Jesus de Nazareth

Grupo B Feminino: