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Futebol virtual

E-Taça EDP 2021: conheça as primeiras comunidades classificadas

Primeiro dia de competições teve as definições dos times classificados nos Grupos A e B masculinos e do Grupo A feminino

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 19:17

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 out 2021 às 19:17
E-Taça EDP das Comunidades 2021 já tem as primeiras comunidades classificadas
E-Taça EDP das Comunidades 2021 já tem as primeiras comunidades classificadas Crédito: Marcelo Guilhen
O primeiro de disputa dia da E-Taça EDP das Comunidades 2021 chegou ao fim. Neste sábado (30), foram definidas as comunidades classificadas dos Grupos A e B na categoria masculina e do Grupo A da categoria feminina. Os meninos de São Pedro, Padre Gabriel, São Francisco e Caratoíra estão garantidos na próxima fase, enquanto Muquiçaba e Gurigica carimbaram a classificação entre as meninas.
O destaque entre a categoria masculina foi Abner Souza, que liderou o poderoso ataque de São Pedro à próxima fase. A comunidade marcou incríveis 54 gols em seis partidas, uma média de nove gols por partida. O e-atleta foi o artilheiro do time, com 11 gols apenas neste primeiro dia, mas valorizou o coletivo.
"Estou muito feliz. Os jogos foram disputados, nossa equipe se saiu muito bem. Garantimos a classificação com 100% de aproveitamento, fizemos bastante gols e consegui sair na artilharia, estou na briga pelo melhor jogador do campeonato, junto com outros da minha equipe. Acho que o mais importante é a confiança para a nossa equipe, que chega confiante no mata-mata, que terão jogos difíceis. Acredito que vai dar uma intimidada nos adversários, eles já ficam um pouco preocupados", celebrou.
E-Taça EDP das Comunidades 2021 já tem as primeiras comunidades classificadas
E-Taça EDP das Comunidades 2021 já tem as primeiras comunidades classificadas Crédito: Marcelo Guilhen
Outro destaque do primeiro dia de jogos foi a Rayssa Garcia, que integra a equipe de Muquiçaba, atual campeã da E-Taça. A e-atleta é a artilheira da categoria feminina até aqui com oito gols e afirmou que as duas vitórias na fase de grupos da competição dão uma confiança extra a um time que foi reformulado para a disputa da competição.
"Foi muito bom, porque na outra chave tem os times mais fortes, pegamos os times medianos e conseguimos nos classificar, foi o melhor para a gente. Foi importante porque o time passou por uma reformulação e, agora, vamos seguir mais treinadas. A gente, agora, entra com confiança e melhor no campeonato", argumentou.
As partidas seguem neste domingo (31), que reserva as disputas dos Grupos C e D na categoria masculina e do Grupo B feminino. As partidas serão transmitidas as vivo no site de A Gazeta.

RESULTADOS DO PRIMEIRO DIA

Grupo A masculino:
  • Padre Gabriel 3 x 0 Jaburu
  • São Pedro 12 x 0 Dom Bosco
  • Dom Bosco 3 x 0 Jaburu
  • Padre Gabriel 2 x 15 São Pedro
  • Padre Gabriel 7 x 0 Dom Bosco
  • Jaburu 0 x 3 São Pedro
  • Dom Bosco 1 x 13 São Pedro
  • Jaburu 0 x 3 Padre Gabriel
  • Jaburu 0 x 3 Dom Bosco
  • São Pedro 8 x 2 Padre Gabriel
  • Dom Bosco 0 x 11 Padre Gabriel
  • São Pedro 3 x 0 Jaburu
Grupo B masculino:
  • Normília da Cunha 0 x 9 São Francisco
  • Nova Almeida 1 x 5 Caratoíra
  • Caratoíra 1 x 1 São Francisco
  • Normília da Cunha 0 x 4 Nova Almeida
  • São Francisco 2 x 1 Nova Almeida
  • Normília da Cunha 1 x 5 Caratoíra
  • São Francisco 10 x 0 Normília da Cunha
  • Caratoíra 4 x 6 Nova Almeida
  • Nova Almeida 5 x 2 Normília da Cunha
  • São Francisco 6 x 1 Caratoíra
  • Caratoíra 8 x 1 Normília da Cunha
  • Nova Almeida 3 x 5 São Francisco
Grupo A feminino:
  • Barramares 3 x 3 Gurigica
  • Muquiçaba 9 x 0 Barramares
  • Gurigica 3 x 5 Muquiçaba
  • Gurigica 1 x 0 Barramares
  • Barramares 0 x 7 Muquiçaba
  • Muquiçaba 0 x 2 Gurigica

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