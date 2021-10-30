E-Taça EDP 2021: conheça as primeiras comunidades classificadas

E-Taça EDP das Comunidades 2021 já tem as primeiras comunidades classificadas Crédito: Marcelo Guilhen

O primeiro de disputa dia da E-Taça EDP das Comunidades 2021 chegou ao fim. Neste sábado (30), foram definidas as comunidades classificadas dos Grupos A e B na categoria masculina e do Grupo A da categoria feminina. Os meninos de São Pedro, Padre Gabriel, São Francisco e Caratoíra estão garantidos na próxima fase, enquanto Muquiçaba e Gurigica carimbaram a classificação entre as meninas.

O destaque entre a categoria masculina foi Abner Souza, que liderou o poderoso ataque de São Pedro à próxima fase. A comunidade marcou incríveis 54 gols em seis partidas, uma média de nove gols por partida. O e-atleta foi o artilheiro do time, com 11 gols apenas neste primeiro dia, mas valorizou o coletivo.

"Estou muito feliz. Os jogos foram disputados, nossa equipe se saiu muito bem. Garantimos a classificação com 100% de aproveitamento, fizemos bastante gols e consegui sair na artilharia, estou na briga pelo melhor jogador do campeonato, junto com outros da minha equipe. Acho que o mais importante é a confiança para a nossa equipe, que chega confiante no mata-mata, que terão jogos difíceis. Acredito que vai dar uma intimidada nos adversários, eles já ficam um pouco preocupados", celebrou.

E-Taça EDP das Comunidades 2021 já tem as primeiras comunidades classificadas Crédito: Marcelo Guilhen

Outro destaque do primeiro dia de jogos foi a Rayssa Garcia, que integra a equipe de Muquiçaba, atual campeã da E-Taça. A e-atleta é a artilheira da categoria feminina até aqui com oito gols e afirmou que as duas vitórias na fase de grupos da competição dão uma confiança extra a um time que foi reformulado para a disputa da competição.

"Foi muito bom, porque na outra chave tem os times mais fortes, pegamos os times medianos e conseguimos nos classificar, foi o melhor para a gente. Foi importante porque o time passou por uma reformulação e, agora, vamos seguir mais treinadas. A gente, agora, entra com confiança e melhor no campeonato", argumentou.

As partidas seguem neste domingo (31), que reserva as disputas dos Grupos C e D na categoria masculina e do Grupo B feminino. As partidas serão transmitidas as vivo no site de A Gazeta.

RESULTADOS DO PRIMEIRO DIA

Grupo A masculino:

Padre Gabriel 3 x 0 Jaburu

São Pedro 12 x 0 Dom Bosco

Dom Bosco 3 x 0 Jaburu

Padre Gabriel 2 x 15 São Pedro

Padre Gabriel 7 x 0 Dom Bosco

Jaburu 0 x 3 São Pedro

Dom Bosco 1 x 13 São Pedro

Jaburu 0 x 3 Padre Gabriel

Jaburu 0 x 3 Dom Bosco

São Pedro 8 x 2 Padre Gabriel

Dom Bosco 0 x 11 Padre Gabriel

São Pedro 3 x 0 Jaburu

Grupo B masculino:

Normília da Cunha 0 x 9 São Francisco

Nova Almeida 1 x 5 Caratoíra

Caratoíra 1 x 1 São Francisco

Normília da Cunha 0 x 4 Nova Almeida

São Francisco 2 x 1 Nova Almeida

Normília da Cunha 1 x 5 Caratoíra

São Francisco 10 x 0 Normília da Cunha

Caratoíra 4 x 6 Nova Almeida

Nova Almeida 5 x 2 Normília da Cunha

São Francisco 6 x 1 Caratoíra

Caratoíra 8 x 1 Normília da Cunha

Nova Almeida 3 x 5 São Francisco

Grupo A feminino: