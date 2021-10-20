E-Taça EDP: comunidades conhecem regras do jogo em congresso técnico

A transição do futebol físico para o futebol virtual pode até ser fácil para quem já está acostumado aos controles e regras do videogame, mas para alguns, o game é uma novidade. Na última quinta-feira (14), foi realizado o congresso técnico da E-Taça EDP das Comunidades 2021, no qual os representantes conheceram as regras que serão adotadas na competição.
Uma das comunidades estreantes e que teve o primeiro contato com as regras do futebol virtual é Forte São João, de Vitória. O representante do bairro, Hildefonso Junior de Oliveira, falou que, antes até da novidade do controle ao invés das chuteiras, o principal desafio é recrutar atletas. Ele está confiante, porém, em uma boa estreia.
"A gente está tentando conseguir captar esses jogadores, é uma comunidade bem carente. Estamos tendo uma dificuldade de conseguir atletas para poder participar, achei que seria mais fácil, mas não é todo mundo que tem o videogame em casa. Vou até levar uma molecada para treinar lá em casa! Estou bem empolgado, tenho certeza que vai dar certo", contou.
Para quem estreia em uma grande competição, às vezes existe uma pressão para conseguir enfrentar adversários experientes e até, quem sabe, que já foram campeões. O João Vitor Alvarenga, de apenas 16 anos, jogou a pressão para escanteio e disse estar 100% tranquilo para estrear por Forte São João na taça.
"A expectativa é grande, vamos sempre em busca da vitória. Tem a dificuldade de ter o videogame para treinar, mas a gente vai conseguir se sair bem. Pressão, da minha parte, não existe. Qualquer resultado vai ser válido. Estou tranquilo para a disputa", disse o confiante e-atleta.
A Taça EDP das Comunidades de 2021 começa no próximo sábado (30) e vai até o dia 5 de dezembro, quando será disputada a grande final. Serão 198 partidas disputadas e transmitidas ao vivo no site de A Gazeta. Os participantes das comunidades campeãs receberão um console cada um, além de um curso de curta duração com a temática escolhidas pelas equipes (empreendedorismo, tecnologia etc.) de forma gratuita.