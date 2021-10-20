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E-Taça EDP: comunidades conhecem regras do jogo em congresso técnico

Comunidades estreantes da E-Taça EDP das Comunidades 2021 conheceram as normas do videogame na última quinta-feira (14), em congresso realizado na Rede Gazeta
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 out 2021 às 20:44

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 20:44

As comunidades que vão disputar a E-Taça EDP 2021 conheceram as regras da competição na quinta-feira (14)
As comunidades que vão disputar a E-Taça EDP 2021 conheceram as regras da competição na quinta-feira (14) Crédito: Daniel Pasti
A transição do futebol físico para o futebol virtual pode até ser fácil para quem já está acostumado aos controles e regras do videogame, mas para alguns, o game é uma novidade. Na última quinta-feira (14), foi realizado o congresso técnico da E-Taça EDP das Comunidades 2021, no qual os representantes conheceram as regras que serão adotadas na competição.
Uma das comunidades estreantes e que teve o primeiro contato com as regras do futebol virtual é Forte São João, de Vitória. O representante do bairro, Hildefonso Junior de Oliveira, falou que, antes até da novidade do controle ao invés das chuteiras, o principal desafio é recrutar atletas. Ele está confiante, porém, em uma boa estreia.
"A gente está tentando conseguir captar esses jogadores, é uma comunidade bem carente. Estamos tendo uma dificuldade de conseguir atletas para poder participar, achei que seria mais fácil, mas não é todo mundo que tem o videogame em casa. Vou até levar uma molecada para treinar lá em casa! Estou bem empolgado, tenho certeza que vai dar certo", contou.
As comunidades que vão disputar a E-Taça EDP 2021 conheceram as regras da competição na quinta-feira (14)
Hildefonso e João Vitor são treinador e atleta de Forte São João, comunidade estreante na E-Taça EDP Crédito: Daniel Pasti
Para quem estreia em uma grande competição, às vezes existe uma pressão para conseguir enfrentar adversários experientes e até, quem sabe, que já foram campeões. O João Vitor Alvarenga, de apenas 16 anos, jogou a pressão para escanteio e disse estar 100% tranquilo para estrear por Forte São João na taça.
"A expectativa é grande, vamos sempre em busca da vitória. Tem a dificuldade de ter o videogame para treinar, mas a gente vai conseguir se sair bem. Pressão, da minha parte, não existe. Qualquer resultado vai ser válido. Estou tranquilo para a disputa", disse o confiante e-atleta.
A Taça EDP das Comunidades de 2021 começa no próximo sábado (30) e vai até o dia 5 de dezembro, quando será disputada a grande final. Serão 198 partidas disputadas e transmitidas ao vivo no site de A Gazeta. Os participantes das comunidades campeãs receberão um console cada um, além de um curso de curta duração com a temática escolhidas pelas equipes (empreendedorismo, tecnologia etc.) de forma gratuita.

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