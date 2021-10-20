E-Taça EDP: comunidades conhecem regras do jogo em congresso técnico

As comunidades que vão disputar a E-Taça EDP 2021 conheceram as regras da competição na quinta-feira (14) Crédito: Daniel Pasti

A transição do futebol físico para o futebol virtual pode até ser fácil para quem já está acostumado aos controles e regras do videogame, mas para alguns, o game é uma novidade. Na última quinta-feira (14), foi realizado o congresso técnico da E-Taça EDP das Comunidades 2021 , no qual os representantes conheceram as regras que serão adotadas na competição.

Uma das comunidades estreantes e que teve o primeiro contato com as regras do futebol virtual é Forte São João, de Vitória . O representante do bairro, Hildefonso Junior de Oliveira, falou que, antes até da novidade do controle ao invés das chuteiras, o principal desafio é recrutar atletas. Ele está confiante, porém, em uma boa estreia.

"A gente está tentando conseguir captar esses jogadores, é uma comunidade bem carente. Estamos tendo uma dificuldade de conseguir atletas para poder participar, achei que seria mais fácil, mas não é todo mundo que tem o videogame em casa. Vou até levar uma molecada para treinar lá em casa! Estou bem empolgado, tenho certeza que vai dar certo", contou.

Hildefonso e João Vitor são treinador e atleta de Forte São João, comunidade estreante na E-Taça EDP Crédito: Daniel Pasti

Para quem estreia em uma grande competição, às vezes existe uma pressão para conseguir enfrentar adversários experientes e até, quem sabe, que já foram campeões. O João Vitor Alvarenga, de apenas 16 anos, jogou a pressão para escanteio e disse estar 100% tranquilo para estrear por Forte São João na taça.

"A expectativa é grande, vamos sempre em busca da vitória. Tem a dificuldade de ter o videogame para treinar, mas a gente vai conseguir se sair bem. Pressão, da minha parte, não existe. Qualquer resultado vai ser válido. Estou tranquilo para a disputa", disse o confiante e-atleta.