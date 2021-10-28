Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Começa no sábado (30)

E-Taça EDP 2021: sorteio define os grupos do campeonato de futebol virtual

Competição vai começar neste sábado (30) e teve os grupos definidos nesta terça (26); atuais campeãs, São Pedro e Muquiçaba conheceram primeiros adversários da busca pelo bi

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 10:58

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

28 out 2021 às 10:58
Conheça os grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2021
Conheça os grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2021 Crédito: A Gazeta
E-Taça EDP das Comunidades de 2021 teve os grupos sorteados nesta terça-feira (26). As 34 equipes masculinas foram dividias em oito grupos de quatro times, enquanto as 12 comunidades femininas foram organizadas em quatro grupos de três. Os confrontos começam a partir deste sábado (30), com transmissão ao vivo pelo site de A Gazeta.
Atual campeã da categoria masculina, a comunidade de São Pedro já estava garantida como cabeça de chave do Grupo A da competição. Para começar a defesa do título, os meninos terão pela frente as equipes de Caieiras Velha, Dom Bosco e Padre Gabriel.
Muquiçaba, que venceu a E-Taça EDP das Comunidades de 2020 na categoria feminina, também estava garantida como cabeça de chave do Grupo A do torneio. No começo do caminho para o bi-campeonato virtual, as meninas vão encarar Gurigica e Barramares.
Confira abaixo os grupos:

Grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2021

Veja Também

Grupos da E-Taça EDP das Comunidades serão sorteados nesta terça (26)

E-Taça EDP: comunidades conhecem regras do jogo em congresso técnico

Atuais campeões, São Pedro participa de quiz da E-Taça EDP das Comunidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol E-taça edp das Comunidades
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Campanha nacional de proteção às crianças será lançada no ES
ana paula, taiana, carol neves, tania e thaise paste
Carolina Neves lança coleção em homenagem ao Dia das Mães
Fuzil e carregadores foram apreendidos no bairro Goiabeiras, em Vitória
Um fuzil queimado na cabeça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados