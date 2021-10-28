E-Taça EDP 2021: sorteio define os grupos do campeonato de futebol virtual

A E-Taça EDP das Comunidades de 2021 teve os grupos sorteados nesta terça-feira (26). As 34 equipes masculinas foram dividias em oito grupos de quatro times, enquanto as 12 comunidades femininas foram organizadas em quatro grupos de três. Os confrontos começam a partir deste sábado (30), com transmissão ao vivo pelo site de A Gazeta.
Atual campeã da categoria masculina, a comunidade de São Pedro já estava garantida como cabeça de chave do Grupo A da competição. Para começar a defesa do título, os meninos terão pela frente as equipes de Caieiras Velha, Dom Bosco e Padre Gabriel.
Muquiçaba, que venceu a E-Taça EDP das Comunidades de 2020 na categoria feminina, também estava garantida como cabeça de chave do Grupo A do torneio. No começo do caminho para o bi-campeonato virtual, as meninas vão encarar Gurigica e Barramares.
Confira abaixo os grupos: