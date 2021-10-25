Grupos da E-Taça EDP das Comunidades serão sorteados nesta terça (26)

Os grupos e os duelos da E-Taça EDP das Comunidades 2021 serão conhecidos nesta terça-feira (26), faltando quatro dias para a estreia da competição. Ao todo, serão 198 partidas entre as 34 equipes masculinas e os 12 times femininos, entre o próximo sábado (30) e o dia 5 de dezembro. O sorteio dos confrontos acontecerá na Rede Gazeta, a partir das 17h.
A Taça EDP das Comunidades vai para sua segunda edição virtual, por conta da pandemia da Covid-19. A grande novidade deste ano é na premiação: os participantes das comunidades campeãs receberão um console cada um, além de um curso de curta duração com a temática escolhidas pelas equipes (empreendedorismo, tecnologia etc.) de forma gratuita.