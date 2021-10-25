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Futebol virtual

Grupos da E-Taça EDP das Comunidades serão sorteados nesta terça (26)

Definição das chaves acontecerá a partir das 17h, na Rede Gazeta; atuais campeãs, São Pedro e Muquiçaba estão garantidas como cabeças de chave

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 12:01

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 out 2021 às 12:01
Os grupos e os duelos da E-Taça EDP das Comunidades 2021 serão conhecidos nesta terça-feira (26), faltando quatro dias para a estreia da competição. Ao todo, serão 198 partidas entre as 34 equipes masculinas e os 12 times femininos, entre o próximo sábado (30) e o dia 5 de dezembro. O sorteio dos confrontos acontecerá na Rede Gazeta, a partir das 17h.
As equipes da categoria masculina serão divididas em oito grupos com quatro equipes cada. Já na categoria feminina, serão quatro grupos com três times cada. As atuais campeãs, São Pedro, de Vitória, e Muquiçaba, de Guarapari, já estão garantidas como cabeças de chave da competição.
A Taça EDP das Comunidades vai para sua segunda edição virtual, por conta da pandemia da Covid-19. A grande novidade deste ano é na premiação: os participantes das comunidades campeãs receberão um console cada um, além de um curso de curta duração com a temática escolhidas pelas equipes (empreendedorismo, tecnologia etc.) de forma gratuita.

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