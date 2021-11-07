E-Taça EDP 2021: jogos deste domingo (7) fecham fase de grupos

Última rodada da fase de grupos da E-Taça EDP das Comunidades foi disputada neste domingo (7) Crédito: Thiago Zucatelli

A última rodada da fase de grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2021 aconteceu neste domingo (7), quando aconteceram as definições dos times classificados dos grupos G e H masculinos e D feminino. Residencial Vista do Mestre e Barra do Jucu fizeram a dobradinha e classificaram-se tanto entre os meninos quanto entre as meninas. Feu Rosa e Nova Esperança foram os outros dois times que avançaram às oitavas na categoria masculina.

O Grupo G da categoria masculina foi dominado pela comunidade de Feu Rosa, que venceu todas as seis partidas disputadas e avançou em primeiro lugar da chave. O último jogo, porém, foi de emoções para o time: um 6 a 4 apertado contra Vila Nova de Colares, que garantiu o 100% de aproveitamento. Para Guiherme Almeida, tudo aconteceu conforme a equipe esperava.

"Tudo ocorreu dentro do planejado. A gente planejou se classificar sem risco, só nos últimos jogos que a gente teve um pouquinho de sufoco, mas ocorreu tudo dentro do planejado. A expectativa é a melhor possível, estamos querendo sempre vencer. Agora, precisamos nos preparar bastante para o mata-mata", disse o e-atleta.

Definição das últimas comunidades classificadas às oitavas aconteceu neste domingo (7) Crédito: Thiago Zucatelli

Uma das comunidades estreantes na E-Taça EDP na categoria feminina era Residencial Vista do Mestre. As meninas, porém, não sentiram a pressão e conseguiram se classificar em segundo lugar do grupo, com 10 pontos, atrás apenas de Barra do Jucu. Para Luisa de Oliveira, o esforço de toda a equipe foi o mais importante para garantir a vaga.

"A gente se esforçou muito para poder conseguir, queremos muito conseguir chegar em primeiro lugar no campeonato. Isso é muito importante para a gente, porque é a primeira vez que a gente participa, então a gente quer muito ganhar a taça. Espero que a gente consiga, agora, avançar para a próxima fase", afirmou.

A disputa das oitavas de final da E-Taça EDP das Comunidades 2021 começa no próximo sábado (13). Os confrontos ainda serão definidos por sorteio. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo em A Gazeta.

RESULTADOS DO DOMINGO (7)

Grupo G masculino

Ulisses Guimarães 0 x 8 Feu Rosa

Vila Nova de Colares 6 x 4 Nova Esperança

Feu Rosa 5 x 1 Nova Esperança

Vila Nova de Colares 4 x 4 Ulisses Guimarães

Nova Esperança 5 x 0 Ulisses Guimarães

Vila Nova de Colares 1 x 7 Feu Rosa

Feu Rosa 8 x 1 Ulisses Guimarães

Nova Esperança 3 x 1 Vila Nova de Colares

Nova Esperança 2 x 5 Feu Rosa

Ulisses Guimarães 2 x 3 Vila Nova de Colares

Feu Rosa 6 x 4 Vila Nova de Colares

Ulisses Guimarães 1 x 2 Nova Esperança

Grupo H masculino

Andorinhas 3 x 1 Residencial Vista do Mestre

Barra do Jucu 6 x 2 Gurigica

Barra do Jucu 5 x 0 Andorinhas

Residencial Vista do Mestre 4 x 0 Gurigica

Barra do Jucu 4 x 1 Residencial Vista do Mestre

Gurigica 8 x 2 Andorinhas

Residencial Vista do Mestre 2 x 1 Andorinhas

Gurigica 0 x 3 Barra do Jucu

Gurigica 4 x 8 Residencial Vista do Mestre

Andorinhas 1 x 6 Barra do Jucu

Residencial Vista do Mestre 2 x 2 Barra do Jucu

Andorinhas 1 x 8 Gurigica

Grupo D feminino