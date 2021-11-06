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E-Taça EDP 2021: vitória no sufoco, muitos gols e mais times classificados

Este sábado (9) teve a definição dos grupos E e F masculinos e do grupo C feminino, com direito a vitória no sufoco e duas bolas na trave nos acréscimos; veja os resultados
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 nov 2021 às 17:25

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 17:25

Primeiro final de semana da E-Taça EDP das Comunidades 2021
O sábado foi de vitória no sufoco e muitos gols na E-Taça EDP das Comunidades 2021 Crédito: Thiago Zucatelli
O segundo final de semana de disputa da E-Taça EDP das Comunidades de 2021 começou com tudo. Neste sábado (6), foram decididos os classificados dos grupos E e F da categoria masculina e do grupo C da categoria feminina. Entre os meninos, Novo Porto Canoa, Vistamar, Serra Dourada e Jardim Bela Vista avançaram às oitavas de final, enquanto as meninas de São Pedro e Perocão carimbaram a vaga.
Um dos destaques do dia foi Edmundo Sarmento, que não tem só o nome de goleador, não: o e-atleta de Novo Porto Canoa marcou nove gols e foi o artilheiro da equipe neste sábado. Edmundo salientou a importância das boas vitórias conquistadas pela comunidade, que teve 100% de aproveitamento e 40 gols marcados, mas alertou para a qualidade dos adversários nas próximas fases.
"A gente conseguiu jogar bem, todo mundo estava tranquilo. É nosso segundo ano jogado, no ano passado nós chegamos na final, por pouco deixamos escapar o título. Mas esse ano nós viemos fortes de novo e, com fé em Deus, vamos levar esse título para casa. A gente não pode ficar tranquilo só porque nos classificamos bem não, porque tem muita equipe boa", disse.
Sábado (6) foi de muitos gols, com direito a vitória suada na E-Taça EDP das Comunidades 2021
Sábado (6) foi de muitos gols, com direito a vitória suada na E-Taça EDP das Comunidades 2021 Crédito: Thiago Zucatelli
Outra equipe que teve um bom desempenho foi Perocão, principalmente quando o controle esteve nas mãos de duas e-atletas que conhecem bem a E-Taça EDP das Comunidades. Adriana Moreira e Alice Fernandes foram campeãs por Muquiçaba em 2020, mas migraram para a equipe rival para a disputa da competição em 2021. Para Adriana, que foi eleita a melhor jogadora do campeonato no ano passado, a equipe tem potencial para conquistar o título. Ela também valorizou a primeira vitória da equipe contra São Pedro, quando ela comandava o time e sofreu com duas bolas na trave nos minutos finais, com o placar em 3 a 2.
"Acabei vindo para a comunidade de Perocão e o entrosamento foi muito bom, o treinador nos passou várias dicas e o entrosamento veio bem. Tem a Alice também, que ano passado jogou em Muquiçaba e acabou vindo para Perocão. O que podem esperar da gente é que vamos até a final e que a gente vai conseguir sair com as vitórias. Foi um jogo de muita adrenalina, mas não era o momento do gol delas, era para a gente sair com a vitória e a gente conseguiu", comemorou.
A E-Taça EDP das Comunidades segue a todo o vapor neste domingo (7), quando serão definidos os grupos G e H masculinos e o grupo D feminino. Todas as partidas são transmitidas ao vivo pelo site de A Gazeta.

RESULTADOS DO SÁBADO (6)

Grupo E masculino:
  • Taquara 3 x 5 Vista Mar
  • Novo Porto Canoa 6 x 1 Forte São João
  • Forte São João 2 x 2 Vista Mar
  • Taquara 3 x 5 Novo Porto Canoa
  • Vista Mar 1 x 8 Novo Porto Canoa
  • Taquara 2 x 2 Forte São João
  • Vista Mar 3 x 3 Taquara
  • Forte São João 1 x 4 Novo Porto Canoa
  • Vista Mar 4 x 1 Forte São João
  • Novo Porto Canoa 11 x 3 Taquara
  • Forte São João 4 x 1 Taquara
  • Novo Porto Canoa 6 x 0 Vista Mar
Grupo F masculino:
  • Jardim Bela Vista 2 x 9 Serra Dourada
  • Jucutuquara 3 x 1 Bela Vista
  • Jucutuquara 1 x 6 Jardim Bela Vista
  • Serra Dourada 7 x 0 Bela Vista
  • Jucutuquara 5 x 4 Serra Dourada
  • Bela Vista 2 x 5 Jardim Bela Vista
  • Bela Vista 3 x 1 Jucutuquara
  • Serra Dourada 9 x 3 Jardim Bela Vista
  • Bela Vista 0 x 9 Serra Dourada
  • Jardim Bela Vista 7 x 3 Jucutuquara
  • Serra Dourada 7 x 2 Jucutuquara
  • Jardim Bela Vista 1 x 3 Bela Vista
Grupo C feminino:
  • São Pedro 2 x 6 Perocão*
  • Perocão 8 x 0 São Pedro*
*A equipe de São Pedro recebeu uma punição por não comparecer com o número correto de atletas e, por isso, foram creditados mais três gols em cada partida a Perocão

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