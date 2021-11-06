E-Taça EDP 2021: vitória no sufoco, muitos gols e mais times classificados

O sábado foi de vitória no sufoco e muitos gols na E-Taça EDP das Comunidades 2021 Crédito: Thiago Zucatelli

O segundo final de semana de disputa da E-Taça EDP das Comunidades de 2021 começou com tudo. Neste sábado (6), foram decididos os classificados dos grupos E e F da categoria masculina e do grupo C da categoria feminina. Entre os meninos, Novo Porto Canoa, Vistamar, Serra Dourada e Jardim Bela Vista avançaram às oitavas de final, enquanto as meninas de São Pedro e Perocão carimbaram a vaga.

Um dos destaques do dia foi Edmundo Sarmento, que não tem só o nome de goleador, não: o e-atleta de Novo Porto Canoa marcou nove gols e foi o artilheiro da equipe neste sábado. Edmundo salientou a importância das boas vitórias conquistadas pela comunidade, que teve 100% de aproveitamento e 40 gols marcados, mas alertou para a qualidade dos adversários nas próximas fases.

"A gente conseguiu jogar bem, todo mundo estava tranquilo. É nosso segundo ano jogado, no ano passado nós chegamos na final, por pouco deixamos escapar o título. Mas esse ano nós viemos fortes de novo e, com fé em Deus, vamos levar esse título para casa. A gente não pode ficar tranquilo só porque nos classificamos bem não, porque tem muita equipe boa", disse.

Sábado (6) foi de muitos gols, com direito a vitória suada na E-Taça EDP das Comunidades 2021 Crédito: Thiago Zucatelli

Outra equipe que teve um bom desempenho foi Perocão, principalmente quando o controle esteve nas mãos de duas e-atletas que conhecem bem a E-Taça EDP das Comunidades. Adriana Moreira e Alice Fernandes foram campeãs por Muquiçaba em 2020 , mas migraram para a equipe rival para a disputa da competição em 2021. Para Adriana, que foi eleita a melhor jogadora do campeonato no ano passado, a equipe tem potencial para conquistar o título. Ela também valorizou a primeira vitória da equipe contra São Pedro, quando ela comandava o time e sofreu com duas bolas na trave nos minutos finais, com o placar em 3 a 2.

"Acabei vindo para a comunidade de Perocão e o entrosamento foi muito bom, o treinador nos passou várias dicas e o entrosamento veio bem. Tem a Alice também, que ano passado jogou em Muquiçaba e acabou vindo para Perocão. O que podem esperar da gente é que vamos até a final e que a gente vai conseguir sair com as vitórias. Foi um jogo de muita adrenalina, mas não era o momento do gol delas, era para a gente sair com a vitória e a gente conseguiu", comemorou.

A E-Taça EDP das Comunidades segue a todo o vapor neste domingo (7), quando serão definidos os grupos G e H masculinos e o grupo D feminino. Todas as partidas são transmitidas ao vivo pelo site de A Gazeta.

RESULTADOS DO SÁBADO (6)

Grupo E masculino:

Taquara 3 x 5 Vista Mar

Novo Porto Canoa 6 x 1 Forte São João

Forte São João 2 x 2 Vista Mar

Taquara 3 x 5 Novo Porto Canoa

Vista Mar 1 x 8 Novo Porto Canoa

Taquara 2 x 2 Forte São João

Vista Mar 3 x 3 Taquara

Forte São João 1 x 4 Novo Porto Canoa

Vista Mar 4 x 1 Forte São João

Novo Porto Canoa 11 x 3 Taquara

Forte São João 4 x 1 Taquara

Novo Porto Canoa 6 x 0 Vista Mar

Grupo F masculino:

Jardim Bela Vista 2 x 9 Serra Dourada

Jucutuquara 3 x 1 Bela Vista

Jucutuquara 1 x 6 Jardim Bela Vista

Serra Dourada 7 x 0 Bela Vista

Jucutuquara 5 x 4 Serra Dourada

Bela Vista 2 x 5 Jardim Bela Vista

Bela Vista 3 x 1 Jucutuquara

Serra Dourada 9 x 3 Jardim Bela Vista

Bela Vista 0 x 9 Serra Dourada

Jardim Bela Vista 7 x 3 Jucutuquara

Serra Dourada 7 x 2 Jucutuquara

Jardim Bela Vista 1 x 3 Bela Vista

Grupo C feminino:

São Pedro 2 x 6 Perocão*

Perocão 8 x 0 São Pedro*