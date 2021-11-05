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Relembre o primeiro final de semana da E-Taça EDP das Comunidades 2021

As primeiras partidas do campeonato de futebol virtual deste ano foram disputadas entre o último sábado (30) e o domingo (31), definindo as primeiras comunidades classificadas
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 nov 2021 às 15:15

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 15:15

Primeiro final de semana da E-Taça EDP das Comunidades 2021
Imagens do primeiro final de semana da E-Taça EDP das Comunidades 2021 Crédito: Thiago Zucatelli
Os e-atletas já estão se aquecendo para dar início ao segundo final de semana de disputa da E-Taça EDP das Comunidades de 2021. Entre este sábado (6) e o domingo (7), serão definidas as comunidades classificadas nos grupos E, F, G e H da categoria masculina e os times que avançaram nos grupos C e D femininos.
E para esquentar a torcida para mais um final de semana cheio de emoção na disputa da competição de futebol virtual, nada melhor do que relembrar como foram os primeiros dias de jogos. Por isso, a gente preparou uma galeria com as melhores imagens das partidas do primeiro final de semana da competição.
Confira a galeria abaixo:

Primeiro final de semana da E-Taça EDP 2021

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