Relembre o primeiro final de semana da E-Taça EDP das Comunidades 2021

Os e-atletas já estão se aquecendo para dar início ao segundo final de semana de disputa da E-Taça EDP das Comunidades de 2021. Entre este sábado (6) e o domingo (7), serão definidas as comunidades classificadas nos grupos E, F, G e H da categoria masculina e os times que avançaram nos grupos C e D femininos.
E para esquentar a torcida para mais um final de semana cheio de emoção na disputa da competição de futebol virtual, nada melhor do que relembrar como foram os primeiros dias de jogos. Por isso, a gente preparou uma galeria com as melhores imagens das partidas do primeiro final de semana da competição.
Confira a galeria abaixo: