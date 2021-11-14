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E-Taça EDP: final de semana termina com definição dos semifinalistas

Neste sábado (13) e domingo (14) aconteceram as disputas das oitavas de final e das quartas de final das categorias masculino e feminino; confira os resultados
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 nov 2021 às 13:11

Publicado em 14 de Novembro de 2021 às 13:11

Primeiro final de semana da E-Taça EDP das Comunidades 2021
Final de semana teve a definição das comunidades semifinalistas da E-Taça EDP 2021 Crédito: Thiago Zucatelli
E-Taça EDP das Comunidades de 2021 está chegando às fases finais e os times estão cada vez mais próximos da grande decisão.  Entre este sábado (13) e domingo (14), foram definidos os semifinalistas da competição. Na categoria masculina, São Pedro, Novo Porto Canoa, Muquiçaba e Barra do Jucu avançaram, enquanto na categoria feminina Muquiçaba, São Pedro, Perocão e Gurigica disputarão uma vaga na final do torneio.
No sábado (13), foram realizados as partidas das oitavas de final da categoria masculina. São Pedro, Nova Rosa da Penha, Novo Porto Canoa, Residencial Vista do Mestre, São Francisco, Muquiçaba, Serra Dourada e Barra do Jucu avançaram. Um dos confrontos mais acirrados foi entre Residencial Vista do Mestre e Feu Rosa, que venceu a primeira partida por 4 a 2, mas, no jogo de volta, viu Residencial Vista do Mestre fazer 5 a 2 e deixou a vaga escapar.
As disputas das quartas de final masculinas e femininas foram neste domingo (14). Entre as meninas, São Pedro, Gurigica, Perocão e Muquiçaba conseguiram um lugar nas semifinais. Já entre os meninos, São Pedro, Muquiçaba, Novo Porto Canoa e Barra do Jucu carimbaram as vagas.
As semifinais da E-Taça EDP das Comunidades 2021 acontecerão no próximo sábado (20), com todas as partidas transmitidas ao vivo pelo site de A Gazeta. Os vencedores se encontrarão na grande final, que será realizada no dia 5 de dezembro.

CONFIRA OS RESULTADOS

Oitavas de final masculino
  • Caratoíra 3 x 3 São Pedro
  • São Pedro 3 x 0 Caratoíra
  • Santa Terezinha 2 x 5 Nova Rosa da Penha
  • Nova Rosa da Penha 2 x 2 Santa Terezinha
  • Jardim Bela Vista 1 x 2 Novo Porto Canoa
  • Novo Porto Canoa 4 x 0 Jardim Bela Vista
  • Residencial Vista do Mestre 2 x 4 Feu Rosa
  • Feu Rosa 2 x 5 Residencial Vista do Mestre
  • Padre Gabriel 2 x 6 São Francisco 
  • São Francisco 6 x 1 Padre Gabriel 
  • Argolas 0 x 8 Muquiçaba
  • Muquiçaba 8 x 2 Argolas 
  • Vista Mar 3 x 3 Serra Dourada
  • Serra Dourada 3 x 1 Vista Mar
  • Nova Esperança 1 x 7 Barra do Jucu
  • Barra do Jucu 5 x 2 Nova Esperança
Quartas de final masculino
  • São Pedro 10 x 0 Nova Rosa da Penha
  • Nova Rosa da Penha 1 x 4 São Pedro
  •  Novo Porto Canoa 3 x 2 Residencial Vista do Mestre
  • Residencial Vista do Mestre 2 x 4 Novo Porto Canoa
  • São Francisco 2 x 1 Muquiçaba
  • Muquiçaba 7 x 1 São Francisco
  • Serra Dourada 3 x 3 Barra do Jucu
  • Barra do Jucu 5 x 2 Serra Dourada
Quartas de final feminino
  • Padre Gabriel 1 x 6 Muquiçaba
  • Muquiçaba 9 x 1 Padre Gabriel
  • São Pedro 1 x 2 Residencial Vista do Mestre
  • Residencial Vista do Mestre 1 x 6 São Pedro
  • Nova Esperança 3 x 2 Perocão
  • Perocão 7 x 0 Nova Esperança
  • Gurigica 2 x 3 São Francisco
  • São Francisco 3 x 5 Gurigica

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