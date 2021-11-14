E-Taça EDP: final de semana termina com definição dos semifinalistas

Final de semana teve a definição das comunidades semifinalistas da E-Taça EDP 2021 Crédito: Thiago Zucatelli

E-Taça EDP das Comunidades de 2021 está chegando às fases finais e os times estão cada vez mais próximos da grande decisão. Entre este sábado (13) e domingo (14), foram definidos os semifinalistas da competição. Na categoria masculina, São Pedro, Novo Porto Canoa, Muquiçaba e Barra do Jucu avançaram, enquanto na categoria feminina Muquiçaba, São Pedro, Perocão e Gurigica disputarão uma vaga na final do torneio.

No sábado (13), foram realizados as partidas das oitavas de final da categoria masculina. São Pedro, Nova Rosa da Penha, Novo Porto Canoa, Residencial Vista do Mestre, São Francisco, Muquiçaba, Serra Dourada e Barra do Jucu avançaram. Um dos confrontos mais acirrados foi entre Residencial Vista do Mestre e Feu Rosa, que venceu a primeira partida por 4 a 2, mas, no jogo de volta, viu Residencial Vista do Mestre fazer 5 a 2 e deixou a vaga escapar.

As disputas das quartas de final masculinas e femininas foram neste domingo (14). Entre as meninas, São Pedro, Gurigica, Perocão e Muquiçaba conseguiram um lugar nas semifinais. Já entre os meninos, São Pedro, Muquiçaba, Novo Porto Canoa e Barra do Jucu carimbaram as vagas.

As semifinais da E-Taça EDP das Comunidades 2021 acontecerão no próximo sábado (20), com todas as partidas transmitidas ao vivo pelo site de A Gazeta. Os vencedores se encontrarão na grande final, que será realizada no dia 5 de dezembro.

CONFIRA OS RESULTADOS

Oitavas de final masculino

Caratoíra 3 x 3 São Pedro

São Pedro 3 x 0 Caratoíra

Santa Terezinha 2 x 5 Nova Rosa da Penha

Nova Rosa da Penha 2 x 2 Santa Terezinha

Jardim Bela Vista 1 x 2 Novo Porto Canoa

Novo Porto Canoa 4 x 0 Jardim Bela Vista

Residencial Vista do Mestre 2 x 4 Feu Rosa

Feu Rosa 2 x 5 Residencial Vista do Mestre

Padre Gabriel 2 x 6 São Francisco

São Francisco 6 x 1 Padre Gabriel

Argolas 0 x 8 Muquiçaba

Muquiçaba 8 x 2 Argolas

Vista Mar 3 x 3 Serra Dourada

Serra Dourada 3 x 1 Vista Mar

Nova Esperança 1 x 7 Barra do Jucu

Barra do Jucu 5 x 2 Nova Esperança

Quartas de final masculino

São Pedro 10 x 0 Nova Rosa da Penha

Nova Rosa da Penha 1 x 4 São Pedro

Novo Porto Canoa 3 x 2 Residencial Vista do Mestre

Residencial Vista do Mestre 2 x 4 Novo Porto Canoa

São Francisco 2 x 1 Muquiçaba

Muquiçaba 7 x 1 São Francisco

Serra Dourada 3 x 3 Barra do Jucu

Barra do Jucu 5 x 2 Serra Dourada

Quartas de final feminino