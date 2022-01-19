Ministro avisa que vetará entrada de Kelly Slater na Austrália se surfista não se vacinar contra Covid-19

O ministro de Esportes da Austrália, Richard Colbeck, fez um alerta para o surfista Kelly Slater. Em entrevista a uma publicação australiana, Colbeck declarou que o norte-americano não entrará no país caso deixe de tomar vacina contra Covid-19. Esta não é a primeira vez que um impasse envolve um esportista na Austrália. Novak Djokovic foi deportado por não se vacinar e ficou de fora do Aberto da Austrália. Slater, que é 11 vezes campeão mundial de surfe, prestou solidariedade ao tenista nas redes sociais.

O ministro de Esportes da Austrália foi categórico sobre a situação envolvendo Kelly Slater.

- Não há chance de entrar. Acho que ele sabe as regras. Não importa se você é um surfista, um jogador de tênis, um turista ou qualquer outra pessoa, estas são as regras. Elas são aplicáveis a todos - disse ao site "The Age".

O Mundial de Surfe de 2022 terá duas etapas na Austrália. Entre 10 e 20 de abril, será realizada em Bells Beach, entre 10 e 20 de abril. Já entre 24 de abril e 4 de maio, ocorrerá a etapa de Margaret River.

O circuito tem início em Pipeline, no Havaí, com janela marcada entre 29 de janeiro e 10 de fevereiro. A WSL (Liga Mundial de Surfe, em inglês) não exige passaporte vacinal para a disputa do Mundial, mas incentiva os atletas a se imunizarem e alerta os competidores sobre a possibilidade de eles serem proibidos de entrar em determinados países.

No começo do ano, Kelly Slater tinha criticado a conduta das autoridades australianas com Novak Djokovic.

"Talvez a "Síndrome de Estocolmo" (que ocorre quando uma vítima começa a nutrir algum tipo de sentimento positivo pelo seu agressor) agora possa mudar seu nome para "Síndrome de Melbourne" e, após ironizar, acrescentou:

- É triste ver esta celebrada divisão pelos "virtuosos" vacinados. Se você está vacinado por que está preocupado sobre os status dos outros? a não ser, claro, que não te proteja? Ou você está com medo de pegar ou chateado porque teve que assumir o risco da vacinação você mesmo? Tanta lavagem cerebral e ódio no coração das pessoas independentemente do status de vacinação - finalizou.