Equipe capixaba de basquete em cadeira de rodas disputa Supercopa Feminina

Atuais campeãs, as meninas do Irefes/Sesport vão defender o título da competição que acontece no Rio de Janeiro entre os dias 21 e 24 de maio

Equipe capixaba de basquete feminino vai defender o título da Supercopa no Rio de Janeiro. (Divulgação)

A equipe capixaba feminina de basquete em cadeira de rodas Irefes/Sesport desembarcou nesta segunda-feira (20) no Rio de Janeiro, onde vão representar o Espírito Santo na Supercopa Feminina, que acontece entre os dias 21 e 24 de maio. A abertura aconteceu nesta terça-feira (21), às 17h, no Ginásio Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (ANDEF), onde também serão realizadas as competições.

O elenco, que é composto por 12 jogadoras, é a atual campeã da competição, e vai em busca de defender o título. “Os treinamentos para a Supercopa foram bem intensos e exaustivos, mas o objetivo é grande e não poderia ser diferente, estamos muito motivadas e acreditando no trabalho, teremos uma longa jornada pelo caminho, mas vamos em busca do título com muita garra e determinação”, contou a jogadora capixaba Ivanilde Cândida da Silva, apelidada de Bisa Silva.

Bisa, que foi diagnosticada com meningite aos 9 meses, conheceu o basquete em cadeira de rodas no Crefes, onde fazia fisioterapia após uma cirurgia no joelho. Ela esperava voltar a praticar futebol, mas isso não foi possível, por isso Bisa encontrou a paixão e um novo começo no basquete.

Sua colega, Paula Letícia, que iniciou na modalidade para tratar a ansiedade, pegou gosto pela coisa e, às vésperas da competição, está otimista em relação aos resultados: “Minha expectativa é boa, espero que venhamos a fazer ótimas partidas".

O time capixaba é treinado por Diego Corrêa, atleta de basquete há mais de trinta anos e treinador do Irefes há dois. É a estreia dele como treinador do feminino. “A expectativa para a Supercopa é a melhor possível, a gente espera que seja uma competição saudável e que a gente consiga sair com o título, porque treinamos para isso. Queremos fazer um campeonato com evoluções táticas e, claro, deixar o grupo mais forte para o campeonato brasileiro que será em setembro”, afirmou Diego.

Os jogos contarão com a participação das quatro melhores equipes do campeonato brasileiro feminino de 2023, sendo elas: Associação Paraolímpica Patense – APP/UNIPAM/DB de Minas Gerais, Instituto Reabilitacional e Esportivo para deficientes físicos do Espírito Santo – IREFES/SESPORT, All Star Rodas Pará – Banco da Amazônia do estado do Pará e Associação D´Eficiência Superando Limites – ADESUL do Ceará.

Todas as partidas, incluindo abertura e encerramento, serão transmitidas ao vivo pelo canal no Youtube da CBBC TV. Pelo Instagram (@cbbcbrasil) o público também poderá acompanhar os resultados. Neste link, é possível acompanhar os resultados e os horários dos jogos.

