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Automobilismo

Do campo para as pistas, pomerana busca título em etapa do Capixaba de Kart

Vanda Gaide mora na zona rural de Itarana e quer fazer bonito na competição que acontece no próximo domingo (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2025 às 17:13

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 17:13

Vanda Gaide chegou à terceira etapa do Capixaba de Kart Rental
Vanda Gaide chegou à terceira etapa do Capixaba de Kart Rental Crédito: Divulgação
Pomerana com orgulho, Vanda Gaide, que mora no campo a 27 km do centro da cidade de Itarana, Região Noroeste do Espírito Santo, desafia a predominância do sexo oposto no kartismo e chega forte à terceira etapa do Capixaba de Kart Rental, que será disputada no kartódromo de Jardim Camburi, no domingo (18).
Vanda divide a sua vida entre trabalhar nas plantações de milho, café e feijão, garantindo o seu sustento e de sua família, e nas pistas. Inicialmente, na corrida de rua, onde obteve mais de 13 conquistas e, agora, no kartódromo. “Estou participando do campeonato para incentivar as mulheres. Mesmo sendo iniciante, estou gostando muito! É muito bom para sair do estresse”, conta Vanda, que participou da maior competição de longa duração do Espírito Santo.
Ela chegou ao kart por curiosidade, acompanhando a família em uma bateria. Conversando com uma atendente, perguntou se havia corrida só para mulheres e se interessou quando soube que teria um campeonato feminino. Porém, como não deu certo, não hesitou e entrou no campeonato misto, onde a maioria dos pilotos são homens. “Hoje estou aqui para mostrar que a gente tem que se empoderar. Que também podemos pilotar e competir”, concluiu.

Terceira Etapa do Capixaba Kart Rental

No próximo domingo (18), a partir das 14h, o Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória, recebe a 3ª etapa do CKR – Capixaba Kart Rental, com mais de 70 pilotos confirmados.
  • Etapa: Domingo, 18 de maio – 14h Entrada Gratuita
  • Local: Kartódromo de Jardim Camburi – Vitória/ES

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