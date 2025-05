Tênis

João Fonseca é anunciado como nova estrela da Laver Cup

A Laver Cu anunciou nesta terça-feira que o brasileiro João Fonseca fará parte do evento

Publicado em 13 de maio de 2025 às 15:25

João Fonseca vence a primeira em Madrid Crédito: Geoff Burke/Folhapress

A Laver Cup, competição que não conta pontos para o ranking mundial e coloca frente a frente um time europeu contra um time do resto do do mundo, anunciou nesta terça-feira que o brasileiro João Fonseca fará parte do evento deste ano. E edição de 2025 será em San Francisco, nos Estados Unidos, de 19 a 21 de setembro. >

"Estou muito empolgado por ter sido escolhido para jogar pelo Time Mundo na Laver Cup. Vejo o evento desde criança e sempre sonhei em jogar. Agora estar em um time com caras como Fritz, Paul e Shelton, e ser treinado por Andre Agassi é inacreditável! Vou dar tudo que tenho!", disse o brasileiro no texto de anúncio de sua participação.>

"João é o tipo de jovem talento que faz a Laver Cup muito especial. Ele não tem medo, é energético, tem um jogo enorme e agora grandes palcos. Sua atuação nesta temporada me mostra que ele está pronto para isto. Tenho certeza que ele vai florescer no ambiente de equipe e estou ansioso para trabalhar com ele e conhecê-lo melhor", disse Agassi, que fará sua estreia como capitão do Time Mundo.>

No Time Mundo, Fonseca vai atuar ao lado de Taylor Fritz, Ben Shelton e Tommy Paul, além de outros dois tenistas que ainda serão anunciados. Andre Agassi substitui John McEnroe como capitão da equipe, e o Australiano Patrick Rafter será o vice-capitão. Enquanto isso, o Time Europa já conta com as presenças confirmadas de Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, além de Holger Rune, que foi anunciado também nesta terça-feira. Os europeus também terão um novo capitão, que será o francês Yannick Noah. O britânico Tim Henman será o auxiliar.>

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta