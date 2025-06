Esporte náutico

Estadual de Vela tem etapas de monotipos neste fim de semana

Competição acontece na Baía de Vitória com provas nas categorias Optimist Estreante, Optimist Veterano, Laser (ILCA 4), Dingue, Snipe, Windsurf Start e Windsurf Open

Publicado em 6 de junho de 2025 às 21:11

Vitória recebe talentos da vela em competição estadual Crédito: Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

A baía de Vitória volta a ser palco da vela neste sábado e domingo, 7 e 8 de junho, com a realização das etapas da Classe Monotipos do Campeonato Estadual de Vela. Reconhecido como um dos eventos mais importantes do calendário náutico do estado, o torneio tem o selo do ranking nacional da modalidade e está sendo promovido pelo Iate Clube do Espírito Santo (ICES).>

“O Estadual é um campeonato que fortalece a vela capixaba e valoriza o desempenho dos nossos atletas em diferentes categorias. A etapa de Monotipos é fundamental para incentivar os jovens talentos que estão começando e também para manter o alto nível entre os veteranos”, destaca o comodoro Fabiano Pereira. A competição reúne atletas das categorias Optimist Estreante, Optimist Veterano, Laser (ILCA 4), Dingue, Snipe, Windsurf Start e Windsurf Open, com velejadores iniciantes e experientes.>

Entre os destaques do campeonato está a atleta Lívia Tavares, de 15 anos, que compete na classe Laser (ILCA 4). Em 2025, ela vem se destacando com resultados expressivos: em março, conquistou o 1º lugar geral na Volta da Taputera pelo ICES, e em abril repetiu o feito, ficando em 1º lugar geral na Copa Flotilha ICES.>

Lívia participará do Estadual neste sábado e domingo e, ainda neste ano, foi convocada para representar o Brasil no Mundial de Laser, que será realizado de 19 a 26 de julho no Cabrillo Beach Yacht Club, em Los Angeles, Califórnia, EUA. Ela será a única menina brasileira na competição, conquistando a vaga com a classificação no Campeonato Brasileiro.>

>

A classe Laser, também conhecida como ILCA 4, tem uma geração de velejadores que cresceu no Iate Clube do Espírito Santo, evoluindo desde a classe Optimist. Além de Lívia, o time conta com nomes como Joaquim Lopes, Torben Diniz, Caio Lorenzo e Pedro Lucas, todos ex-Optimist que continuam representando o ICES em alto nível.>

Outro talento capixaba que estará no Estadual é o jovem velejador de Optimist, Nicholas Junge, de 14 anos. Nicholas foi o 1º colocado do Espírito Santo no Campeonato Brasileiro e, com essa classificação, foi convocado para representar o Brasil no campeonato africano, que será realizado de 2 a 9 de agosto, em Dar es Salaam, Tanzânia. Ele viajará em julho para um período de treinos preparatórios para essa competição internacional.>

“Minha expectativa é fazer uma boa competição, sempre com ânimo e dedicação. Para isso, cuido da alimentação, faço exercícios diariamente e, no dia da prova, analiso as condições para definir minha tática. O clima não importa. Precisamos estar preparados para enfrentar qualquer dificuldade e não ter medo de nada. Sempre em frente, seguindo os bons ventos”, conta Nicholas.>

A expectativa do ICES é receber cerca de 160 velejadores ao longo do campeonato estadual, que segue até o fim de junho. A segunda etapa da Classe Monotipos será realizada já no dia seguinte, domingo, 8 de junho.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta