21 capixabas vão correr a ultramaratona mais antiga do mundo, na África do Sul

Os atletas irão fazer um percurso de quase 90 quilômetros na Maratona dos Camaradas. Ao todo, serão 24 mil pessoas do mundo inteiro superando os próprios limites, no próximo domingo (8)

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 6 de junho de 2025 às 09:00

Parte do grupo de capixabas que vai correr a Maratona dos Camaradas Crédito: Divulgação

Uma delegação de 21 corredores capixabas embarcou rumo à África do Sul para participar da ultramaratona mais antiga do planeta: a Comrades Marathon (Maratona dos Camaradas). Os atletas terão o desafio de completar uma prova de 89,98 quilômetros em até 12 horas. Ao todo, serão 24 mil pessoas do mundo inteiro superando os próprios limites, no próximo domingo (8).>

"São pessoas comuns fazendo feitos extraordinários. Com disciplina, com objetivo e um treinamento bem elaborado, respeitando os limites individuais de cada um. Porque você vê que são várias pessoas diferentes, com idades diferentes, buscando o mesmo objetivo. Essas pessoas estão fazendo história aqui para o esporte do Estado, e é uma satisfação enorme poder treinar esse grupo para conquistar esse desafio", disse Carlos Gusmão, ultramaratonista e técnico responsável pela preparação do grupo capixaba.>

História da maratona

A Maratona dos Camaradas é a ultramaratona mais antiga do mundo, tendo a sua primeira edição realizada em 1921, logo após a primeira guerra mundial. A corrida conta com, aproximadamente, 90 km de percurso, e ocorre anualmente na província de KwaZulu-Natal, da África do Sul, entre as cidades de Durban, e Pietermaritzburg.>

Sua característica principal, é que o sentido da corrida se alterna a cada ano entre a corrida UP, que significa "de subida", partindo Durban (região litorânea); e a corrida DOWN, ou "de descida", cuja largada é dada em Pietermaritzburg (região montanhosa), e é a que será disputada em 2025.

"Em 2024, nós fomos em 10 atletas aqui do Espírito Santo. Fizemos o percurso 'UP' e, este ano, nós estamos voltando em 23 atletas para fazer o percurso de descida. A maioria dos atletas do grupo estão indo pela primeira vez, mas sete estão retornando pela segunda vez", disse Carlos.>

Importância da corrida

A Maratona dos Camaradas, além do viés esportivo, também carrega uma importância social na África do Sul, e ajuda diversas instituições de caridades no país, atendendo especialmente órfãos, deficientes, e crianças abandonadas. A corrida, que reúne milhares de atletas, recebe doações dos corredores do todo o mundo, que redireciona à estas comunidades.>

"As crianças ficam na beira da rodovia, então é uma parte muito emocionante quando você está passando ali correndo em frente às instituições e vê aquelas crianças, aplaudindo os corredores", disse Carlos Gusmão.>

