Corrida Notaer 2026 já está com inscrições abertas

A prova de 7,5 km tem percurso entre a Praça do Papa, em Vitória, passa pela Terceira Ponte e finaliza na Prainha, em Vila Velha

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:16

Helicópteros do Notaer acompanham os corredores durante a provar entre Vitória e Vila Velha
Helicópteros do Notaer acompanham os corredores durante a provar entre Vitória e Vila Velha Crédito: @EsporteVix

A Corrida Notaer promete mais uma vez entregar esporte em alto nível combinado com um visual de tirar o fôlego de atletas e apaixonados por esportes em um dos cenários mais lindos do Espírito Santo: o pôr do sol da Terceira Ponte! A prova será no dia 24 de janeiro de 2026, com largada às 18h, na Praça do Papa, em Vitória, e chegada na Prainha, em Vila Velha.

O ponto alto da prova é a presença de helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo voando pertinho dos corredores.

As inscrições já estão abertas nos sites www.paceeventos.com.br e www.ticketsports.com.br. Quem doar 2kg de alimento não perecível garante 50% de desconto na inscrição solidária.

Com percurso de 7,5 km, a corrida é organizada pela Pace Eventos e tem apoio da Casa Militar e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Além de promover saúde e bem-estar, o evento celebra a integração entre as duas cidades e a valorização das forças de segurança.

O kit atleta inclui camiseta, número de identificação, chip descartável e sacola personalizada. Os corredores que optarem pela inscrição solidária, devem entregar a doação na retirada dos kits.

Premiações e cateorias

Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada recebem medalha. Os cinco primeiros colocados nas categorias geral, atletas com deficiência e Força de Segurança (masculino e feminino) ganham troféu. Também haverá premiação por faixa etária, com 13 grupos a partir dos 16 anos.

  • CORRIDA NOTAER 2026
  • Data: 24 de janeiro (sábado);
  • Largada: às 18h, na Praça do Papa;
  • Chegada: Prainha, em Vila Velha;
  • Inscrições: www.paceeventos.com.br e www.ticketsports.com.br

