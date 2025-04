Fique Ligado!

Confira 7 dicas para elevar seu desempenho na Corrida da Penha

A largada para a 12ª Corrida da Penha será realizada neste domingo (20), um evento que reúne corredores de todos os níveis, desde os mais experientes até aqueles que irão se desafiar pela primeira vez. Com um percurso tem 7,1 km totalmente plano, a Corrida da Penha, tem previsão de início às 7h30 na Praça do Ciclista, na Praia de Itaparica, com chegada no Parque da Prainha.

Com o objetivo de melhorar o desempenho dos corredores, A Gazeta conversou com Ernesto Rosalem, especialista em assessoria em corrida, professor de natação e triatleta, que listou 7 dicas para quem vai se desafiar pelas ruas de Vila Velha neste final de semana.

01 Descanso antes da prova É importante que, nos dias que antecedem a prova, o corredor descanse bem e se hidrate mais que o habitual, para que durante a corrida não sofra com nenhum tipo de mal-estar.

02 Boa alimentação No dia anterior, o ideal é evitar alimentos 'muito pesados' e de difícil digestão, optando por um dieta com a qual o atleta já esteja habituado. Já, no dia da prova, se o corredor não tem o hábito de consumir os famosos géis de carboidrato, é ideal evitar. O corpo, por não estar habituado, pode não aceitar muito bem, e acarretar em dores de barriga e mal-estar.

03 Se atentar às condições climáticas do dia da prova Sempre, antes de participar de alguma prova de corrida de rua, é muito importante estar ciente das condições climáticas para poder escolher a melhor roupa e não sofrer com chuvas, frio ou calor extremo.

04 Hidratação durante a corrida As estações de hidratação estão lá para serem usadas, então é imprescindível que o atleta aproveite cada parada. Mas atenção para quando for parar na fila para pegar a água, porque pode ser que alguém esteja correndo e cause um acidente.

05 Atenção durante a prova Nem todo mundo que se propõe a participar de uma corrida de rua é necessariamente uma pessoa que faz acompanhamento para os treinos de corrida, então é normal que muitos caminhem durante a prova. Desse modo, tanto os indivíduos que estão em busca de rendimento, quanto os que estão apenas se divertindo, devem sempre estar atentos durante o percurso para que ninguém se machuque.

06 O percurso É muito importante olhar o percurso da prova antes para que não tenha nenhuma surpresa no decorrer do evento. No caso da Corrida da Penha, a largada é dada na Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica, percorrendo a Av. Est. José Júlio de Souza, Av Antônio Gil Veloso, Rua Castelo Branco e Rua Antônio Ataíde, com chegada no Parque da Prainha.

07 Se divirta A Corrida da Penha é uma prova legal e simples, com um trajeto plano de uma mão só, sendo uma uma reta de cerca de 7km, com um clima agradável entre os corredores. Se divirtam, aproveitem e ótima corrida para todos!

12ª Corrida da Penha

Com o lema “União, esporte, fé e cultura em movimento”, a 12ª Corrida da Penha é o pontapé inicial na celebração da Festa da Penha, e a competição soma uma premiação total de R$ 6 mil. A expectativa do evento é receber mais de 3 mil participantes, e a coroação dos vencedores é dividida em três categorias: categoria geral, categoria pessoa com deficiência (PCD) e categoria faixa etária.

Local e Horário

Corrida da Penha: concentração a partir das 6h30, e largada às 7h30 em pelotão único da Praça do Ciclista localizada na Av. Est. José Júlio de Souza - Praia de Itaparica, e a chegada, no Parque da Prainha, ambos em Vila Velha - ES;

Corridinha da Penha: largada por volta das 9h, assim que terminar a prova principal, e acontecerá integralmente no Parque da Prainha.

