Capixabas conquistam recorde de medalhas no Jubs Praia, em João Pessoa

Espírito Santo encerrou a competição com 12 medalhas, sendo cinco de ouro

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:28

Time de Beach soccer feminino Crédito: Divulgação/Fuec

A delegação capixaba encerrou de maneira histórica a sua participação na edição de praia dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs Praia), realizada em João Pessoa. Ao todo, foram 12 medalhas, sendo cinco de ouro, três de prata e quatro de bronze – resultado que supera as nove medalhas conquistadas na edição do ano passado, realizada no Rio de Janeiro.

As cinco medalhas de ouro foram no beach tennis (masculino e misto), beach wrestling (masculino), vôlei de praia (feminino) e basquete 3x3 (masculino). Além da medalha, os atletas do Basquete 3x3 ainda saíram da competição com outra surpresa: de que serão os representantes do Brasil no Pan-Americano da modalidade, que será realizado em Honduras, em 2026.

"Este título veio coroar todo o trabalho feito pelos atletas, que se dedicaram muito e chegaram aqui muito focados em terminar com o título. Vamos embora para o Espírito Santo ainda com essa ótima notícia de que seremos os representantes brasileiros no Pan", disse o técnico da equipe João Victor Freitas.

As três medalhas de prata conquistadas pelos capixabas vieram no beach wrestling e cross training (feminino), e vôlei de praia (masculino). Já os quatro bronzes vieram no surf e aquathlon (feminino) e no beach soccer (masculino e feminino). Presidente da Federação Universitária de Esportes Capixaba (Fuec), Gustavo Amorim celebrou os resultados e fez questão de parabenizar todos os medalhistas

“Estamos voltando para o Espírito Santo extasiados. É gratificante ver o Estado subindo no pódio com tantos atletas, competindo e sendo referência em diversas modalidades. Quero parabenizar também as instituições de ensino superior que apoiam o esporte universitário e nos ajudam a garantir esses resultados”, disse.

Confira todas as medalhas do ES no Jubs Praia

Ouro

Beach Tennis Misto (Brenda Vianna e Júlio Cabral / Multivix)

Beach Tennis Masculino (Júlio Cabral e Luís Felipe / Multivix)



Beach Wrestling Masculino (Samuel Mello/Multivix)



Basquete 3x3 Masculino (Multivix)



Vôlei de Praia Feminino (Maria Luiza/Julhia /Multivix)



Prata

Beach Wrestling Feminino (Stefany Ferreira/Multivix)



Cross Training Feminino (Laura Galazi/Faesa)



Vôlei de Praia Masculino (Isac/Gustavo - Multivix)



Bronze



Aquathlon Feminino (Vitória Moscon/Unesc)



Surf Feminino Shortboard (Julia Silva/UFES)



Beach Soccer Feminino (Multivix)



Beach Soccer Masculino (Multivix)



