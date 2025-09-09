Home
Capixaba é campeão de torneio do Circuito Mundial de Tênis em Honduras

Capixaba é campeão de torneio do Circuito Mundial de Tênis em Honduras

Victor Pignaton venceu nas categorias de simples e duplas em Tegucigalpa

Redação de A Gazeta

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:00

Victor Pignaton com o troféu de simples
Victor Pignaton com o troféu de simples Crédito: Acervo Pessoal

O atleta capixaba Victor Pignaton, 15 anos, fez a dobradinha e conquistou o título do torneio J30 de Tegucigalpa, em Honduras, competição nível J30 com pontos no ranking mundial juvenil até 18 anos.

O atleta aplicou um duplo 6/1 sobre o italiano Nicolo Magagnin, segundo favorito ao troféu, e levantou seu segundo título no circuito mundial repetindo o feito do ano passado quando foi o campeão do torneio da mesma categoria em Bridgetown, em Barbados.

Pignaton também foi campeão de duplas ao lado de Magagnin. Eles superaram Caio Campos e Miguel Cardoso por 6/1 6/3. Victor segue na capital hondurenha e joga torneio de uma categoria ainda maior na próxima semana, do nível J60.

"Foi uma semana muito boa, depois de um tempo sem jogar ITF por causa do limite da idade e foi importante voltar jogando bem e vencer os dois torneios. Estou muito feliz e vamos por mais essa semana", disse Victor

